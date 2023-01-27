Zelenski acil bekliyor Almanya erteliyor: Tanklar bahara kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “çok iyi haber” olarak nitelendirdiği Almanya’nın Leopard 2 gönderimine yeşil ışık yakmasının ardından Ukrayna için en önemli konunun sevkiyatın hızı ve tankların sayısı olduğunu açıkladı. Ancak Berlin’den gelen haber Kiev yönetimini memnun etmeyebilir. Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, tankların muhtemelen mart sonu ya da nisan başı gibi ulaştırılacağını açıkladı.

Eğitim şart

Yine Almanya tarafından tedarik edilen Marder tipi muharebe araçlarının kullanımı için eğitime önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklayan Pistorius, Leopard eğitimlerinin ise bir süre daha sonra gerçekleşeceğini belirtti. Çarşamba günü Başbakan Olaf Scholz, ilk etapta 14 Leopard 2 tankının gönderilmesine ve diğer ülkelerde bulunan Leopard tanklarının da Ukrayna’ya gönderebilmesine onay vermişti. Berlin yönetimi desteğin tank sevkiyatıyla sınırlı kalmayıp, lojistik, mühimmat ve eğitim desteğinin de verileceğini ifade etti.

Sırada F-16 mı var?

Uzun süredir bekledikleri tanklar için onay aldıktan sonra Ukraynalı yetkililer şimdi de F-16 ve diğer dördüncü jenerasyon savaş uçakları için düğmeye bastı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un danışmanı Yuriy Sak, tank teslimatının onaylanmasının ardından, “Şimdi önümüzde sıradaki engel savaş uçakları. F-16 ve benzeri dördüncü nesil savaş uçakları. Eğer onları alabilirsek, sahada sağlayacağı avantaj olağanüstü olabilir” şeklinde konuştu. Scholz’dan ise konuyla ilgili kesin bir dille yalanlama geldi. Alman başbakan, Ukrayna’ya savaş uçakları gönderme gibi bir ihtimalin bulunmadığını, NATO’nun hiçbir şekilde direkt olarak Rusya’ya karşı bir askeri faaliyet düşünmeyeceğini belirtti. Ancak Sak yine de umutlu. Scholz’un açıklamasına değinen Ukraynalı danışman, “Bize ağır topçu sistemleri vermek istemediler, sonra verdiler. Bize HIMARS sistemi vermek istemediler, daha sonra verdiler. Bize tank vermek istemiyorlardı, şimdi veriyorlar. Nükleer silahlar haricinde alamayacağımız hiçbir şey kalmadı” şeklinde konuştu.

Rusya Kiev’i vurdu

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda halka sığınaklarda kalma çağrısında bulunarak, “Holosiivskyi semtinde bir binaya füze isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Odessa Dünya Mirası Listesi’nde

Ukrayna’nın liman kenti Odessa’nın tarihi merkezi, 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinden 11 ay sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne ve Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne girdi. UNESCO’dan yapılan yazılı açıklamada, Çarşamba günü Dünya Mirası Komitesi’nin Odessa’nın tarihi merkezini Dünya Mirası Listesi’ne almaya karar verdiği bildirildi. Şehrin tarihi merkezinin aynı zamanda Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne de alındığı ve bunun da Ukrayna’nın mülkün korunmasını sağlamak ve gerekirse saldırıya uğrarsa yeniden inşasına yardımcı olmak için talep edebileceği güçlendirilmiş teknik ve finansal uluslararası yardıma erişim sağladığı ifade edildi.



