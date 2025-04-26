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Zelenski ateşkes turunda: İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Zelenski ateşkes turunda: İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

19:5426/04/2025, Cumartesi
IHA
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Zelenski, İngiltere Başbakanı Starmer ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zelenski, İngiltere Başbakanı Starmer ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile olan savaşta ateşkes sağlanması için yaptığı görüşmelerini sürdürüyor. Bazı Avrupalı liderlerle bir araya gelen Zelenski, son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Roma'daki görüşmede tam ve şartsız ateşkesin sağlanması ve ilave güvenlik garantilerinin geliştirilmesi için gerekli adımların ele alındığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Keir Starmer ile yaptığımız görüşmede, tam ve şartsız bir ateşkesin sağlanması ve ilave güvenlik garantilerinin geliştirilmesi için gerekli adımlar ana gündem maddelerimizi oluşturdu" dedi.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, "Keir Starmer ile yaptığımız görüşmede, tam ve şartsız bir ateşkesin sağlanması ve ilave güvenlik garantilerinin geliştirilmesi için gerekli adımlar ana gündem maddelerimizi oluşturdu. Ukrayna, ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya temsilcileri arasında Paris ve Londra'da yapılan toplantıların sonuçlarını özetledik. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir"

Ateşkes şartlarına değinen Zelenski, "Şartsız ateşkesin hava, deniz ve kara sahasında sağlanması gerekmektedir ve bu, güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisine yönelik ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insanların hayatlarını koruyabilir" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlanması yolunda kaydedilen olumlu gelişmeleri ele aldık"

Görüşmenin ardından kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Starmer ise, "Roma'da Başkan Zelenski ile görüşmek güzeldi. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanması yolunda son günlerde kaydedilen olumlu gelişmeleri ele aldık. Bu ivmeyi sürdürmeliyiz" dedi.



#Volodimir Zelenski
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