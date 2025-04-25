Trump'tan Zelenski'ye 'antlaşmayı imzala' çağrısı

"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski liderliğindeki yönetim, ABD ile yapılması planlanan ve büyük önem taşıyan Değerli Madenler Anlaşması'nın nihai belgelerini henüz imzalamadı. Bu imzanın en az 3 haftadır geciktiği bildiriliyor. Umutlar, bu anlaşmanın derhal imzalanması yönünde. Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki kapsamlı barış anlaşması üzerindeki çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediği ifade ediliyor. Gelecek için 'başarı' ihtimali güçlü görünüyor"