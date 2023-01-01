Zoraki Leopard: Ukrayna'nın ısrarı Almanya'nın gardını düşürdü

Savaşın yıl dönümü yaklaşırken Ukrayna’nın Rusya’nın başlatabileceği büyük çaplı kara harekatına karşı müttefiklerinden “ağır zırhlı araç ve tank” talebi karşısında Almanya’nın gardı düştü. Alman menşeli Avrupa’da en çok kullanılan zırhlı olan ve Leopard tipi tankların Ukrayna’ya sevkiyatına karşı çıkan Berlin yönetimi, Polonya’nın elindeki Leopard tanklarının Ukrayna’yı sevk edilmesine yeşil ışık yaktı. Almanya, ihraç ettiği Leopard tanklarının başka ülkelere sevk edilmesine karşı veto yetkisine sahipti. Varşova yönetiminin “Almanya kabul etmese de tankları Ukrayna’ya vereceğiz” çıkışına karşı direnemeyen Berlin, tankların sevkiyatına karşı çıkmayacağını duyurdu.

ENGEL OLMAYACAĞIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Fransız LCI televizyonu muhabirinin, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine, “Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık” dedi. Dışişleri Bakanı Baerbock’un bu açıklaması Alman basını tarafından “Leopard tanklarının Ukrayna’ya verilmesine yeşil ışık yaktı” şeklinde yorumlandı. Litvanya, Letonya ve Estonya’nın Dışişleri Bakanları da Ukrayna’ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya’ya çağrıda bulunmuştu.

Annalena Baerbock

TANK KOALİSYONU KURULACAK

Baerbock’un açıklamalarının hemen ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, izin için Almanya’ya resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Daha önce “Leopardlar konusunda Almanya ile anlaşma sağlayamazsak, bu duruma seyirci kalmayacağız” diyen Morawiecki tankları her halükarda Ukrayna’ya vereceklerini kaydetti. Morawiecki, Almanya’da 350’den fazla aktif Leopard tankının bulunduğunu, yaklaşık 200 Leopard tankının da depolarda olduğunu söyledi. Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını göndermeye hazır ülkelerle bir koalisyon kuracağını ve iletişim halinde olduklarını vurgulayan Morawiecki, Leopard tanklarının Kiev’e savaşta büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

LECLERC DE GÜNDEMDE

Almanya’nın tank sevki konusunda isteksiz tutumu, alternatif arayışını beraberinde getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna’ya Fransız yapımı Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini dışlamadığını, tankların gönderilmesi için belirli kriterlerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ziyareti sırasında basın açıklamasında bulunan Macron, “Amacımız aynı. Daha egemen, birlik ve dayanışma içindeki bir Avrupa” dedi.

KREMLİN: NATO’DA GERGİNLİK ARTIYOR

Avrupa genelinde Ukrayna için yürütülen tank seferberliğine, savaşın diğer cephesi Rusya da sessiz kalamadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı devletlerin Almanya’ya, Ukrayna’ya Leopard 2 göndermesi için baskı yaptığını söylerken, “Kiev’e tank tedariki tartışması NATO üyeleri arasındaki gerginliğin artığını gösteriyor” dedi. Avrupa’nın Kiev’e askeri desteğinin bedelini Ukrayna halkının ödediğini belirten Peskov, “Şu anda gördüğümüz kadarıyla Varşova ve diğer ülkeler yaptıkları açıklamalarla Almanya’yı uluslararası tecritle tehdit ediyor” dedi.

Estonya Büyükelçisi’ne 2 hafta mühlet

Rusya ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin seviyesi düşürüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son yıllarda, Estonya, Rusya ile ilişkisini kasıtlı olarak yok etti. Rus düşmanlığı yapmak Tallinn tarafından devlet politikası haline geldi” ifadeleri kullandı. Bakanlık, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin maslahatgüzar seviyesine indirileceğini belirtti. Estonya’nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre’ye 7 Şubat’a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’yı askeri anlamda destekleyen Estonya, sahip olduğu Leopard tankları Ukrayna’ya sevk etmek istediğini duyurmuştu.

Fransız-Alman Tugayı tatbikata hazırlanıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un katılımıyla Fransa-Almanya Ortak Savunma ve Güvenlik Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Elysee Sarayı’ndan toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada, Fransa ve Almanya’nın NATO’nun duruşunu güçlendirmek amacıyla birlikte çalışacağı vurgulanarak, Fransız-Alman Tugayı’nın 2024 yılı bitmeden Litvanya ve Romanya’da tatbikat yapmayı planladığı kaydedildi. Açıklamada, Fransa ve Almanya’nın stratejik silahlanma işbirliğini derinleştirecekleri vurgulandı.



