Eczacılar Günü 2025 ne zaman? Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?

Her yıl 14 Mayıs, Türkiye’de "Eczacılık Günü" olarak kutlanıyor. Bu tarih, 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de eczacılık eğitiminin başlamasını simgeliyor ve Türkiye’deki akademik eczacılık eğitiminin temellerinin atıldığı gün olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 14 Mayıs, özellikle Türk eczacılık camiası için tarihi bir öneme sahip.

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Öte yandan, 25 Eylül, Dünya Eczacılık Günü olarak kabul ediliyor. 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi'nde, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) kuruluş günü olan 25 Eylül’ün tüm dünyada “Dünya Eczacılık Günü” olarak kutlanması önerildi. Bu öneri FIP Genel Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilerek resmiyet kazandı. Böylece 25 Eylül, eczacılık mesleğinin uluslararası düzeyde kutlandığı tarih haline geldi.

ECZACILAR GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Eczacılar Günü, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda toplumun sağlık danışmanları olan eczacıların emeğine ve katkılarına dikkat çeken bir farkındalık günüdür. Eczacılar, sadece ilaç temini sağlayan profesyoneller değil; hastaların tedavi sürecinde doğru ilacı doğru dozda kullanmalarını sağlayan hayati sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle Eczacılar Günü, onların fedakârlıklarının görünür kılınması açısından önemli bir fırsattır.











