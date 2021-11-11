Ekonomi Altın yükseldi mi? Altının gramı ne kadar oldu? 11 Kasım güncel fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yükseldi mi? Altının gramı ne kadar oldu? 11 Kasım güncel fiyatları

Altın fiyatlarındaki ani yükseliş yatırımcıların gündeminde yer aldı. 10 Kasım altın fiyatlarına göre altının gram fiyatı yükseldi. Dolar kurunun yükselmesinden etkilenen altının ne kadar daha yükseleceği merak konusu oldu. Peki, gram altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükselecek? Piyasalarda11 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet alını fiyatlarında son durum haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın yükseldi mi? Altının gramı ne kadar oldu? 11 Kasım güncel fiyatları
11 kasım altın fiyatları

Gram altın, dolar/TL'deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki ralliyle rekor tazeledi. Küresel altın fiyatlarındaki son ralliyle gram altını tırmanışa geçti. Peki 11 Kasım güncel gram altını, 22 ayar altın ve 18 ayar altın fiyatları, çeyrek altını, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

11 KASIM ANLIKGRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 586,15

Gram altın satış: 586,25

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 931,00

Çeyrek altın satış: 960,00

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 1.862,00

Yarım altın satış: 1.928,00

Tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 3.736,78

Tam altın satış: 3.812,01

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 3.873,00

Cumhuriyet altını satış: 3.931,00

Ata altını ne kadar?

Ata altın alış: 3.828,00

Ata altın satış: 3.940,00

10 KASIM ALTIN FİYATI NE KADARDI?

10 Kasım altın fiyatları gün boyu grafiklerde anlık dalgalanma yaşadı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,82 artışla 587,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 950,00 lira, Cumhuriyet altını 3.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,82 yükselişle 587,00 liradan işlem gördü.

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