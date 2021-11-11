Altın yükseldi mi? Altının gramı ne kadar oldu? 11 Kasım güncel fiyatları Altın fiyatlarındaki ani yükseliş yatırımcıların gündeminde yer aldı. 10 Kasım altın fiyatlarına göre altının gram fiyatı yükseldi. Dolar kurunun yükselmesinden etkilenen altının ne kadar daha yükseleceği merak konusu oldu. Peki, gram altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükselecek? Piyasalarda11 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet alını fiyatlarında son durum haberimizde...

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