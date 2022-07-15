15 Temmuz'un faturası 350 milyar dolar: O gece kişi başı 2 bin $ kaybettik

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirmek istediği hain darbe girişiminin Türkiye’ye faturası ağır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği, 15 Temmuz ve Gezi olayları olmasaydı bugün Türk ekonomisinin 800 milyar dolar değil 1,2 trilyon dolar hacme ulaşacağını açıklaması zararın boyutlarını da ortaya çıkardı.

EKONOMİ KIRILGANLAŞTI

Ekonomistler, 15 Temmuz 2016 hain FETÖ’cü darbe girişmine kadar Türk ekonomisinin doludizgin şekilde dünyada büyüme rekorları kırdığına dikkat çekti. Hain darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisin uluslararası yatırımların yanı sıra ekonomik göstergelerin aşağı yönlü hareketiyle kırılma yaşadığını söyleyen ekonomistler, doğrudan zararın 158 milyar dolar olduğunu vurguladı. Yaşanan olayların ardından 18 Temmuz’da borsanın düşüşü, dövizin yükselişi ve yatırımların yarı yarıya azalmasıyla güven ortamının yeniden tesisi için gerekli maliyetle birlikte vatandaşların kişi başı 2 bin dolar zarara uğradığının altını çizen ekonomistler, 15 Temmuz’un toplam etkisinin ise 350 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

REKLAM

FAİZLER 3 KATINA ÇIKTI

14 Temmuz 2016'da günü 2,8778'den kapatan dolar/TL, 15 Temmuz sonrası yüzde 5,1'lik artışla 3,0250 seviyesine yükselmişti. BIST 100 endeksi ise bir haftada yüzde 13,39'luk değer kaybı yaşamıştı. Haziranda 6 aylık bir yükseliş trendinin ardından 107,4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine inmişti. İhracat darbe girişiminin yaşandığı temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalmıştı. Yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7'lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0,2 daralmıştı. Yüzde 8’lerde olan politika faizi de yüzde 24’lere kadar çıkmıştı.

REKLAM

EKONOMİ İş dünyası 15 Temmuz'u çabuk atlattı