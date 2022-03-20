Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsünü ilk geçen engelliler mutlu Çok keyifliydi büyülendik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk geçen engelliler mutlu: Çok keyifliydi büyülendik

1915 Çanakkale Köprüsü’nü açılıştan bir gün önce geçme fırsatı bulan görme ve bedensel engelliler mutlu. Halis Kuralay: Taşıtların olmadığı bir ortamda özgürce koşmak istiyorum, dedim. Çok keyifliydi. Görme engelli olarak köprüyü gönül gözüyle geçtim. Hamide Doğangün: En son Avrupa Tokyo Olimpiyatları’na katıldım. Oralarda gördüğüm köprülerin hiçbiri bu kadar güzel değildi, büyülendim.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
1915 Çanakkale Köprüsünü ilk geçen engelliler mutlu: Çok keyifliydi büyülendik ​ ​
Halis Kuralay, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile...

1915 Çanakkale Köprüsü önceki gün hizmete açıldı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun jestiyle köprüyü geçen ilk isimler olan görme ve bedensel engelli vatantaşlar tarihi ana şahitlik etmenin gurunu yaşıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kurulay, Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım Sporcuları Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ile Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay, duygularını Yeni Şafak'a anlattı.

KÖPRÜYÜ GÖNÜL GÖZÜYLE GEÇTİK

  • Halis Kuralay: Ulaştırma Bakanınız ‘Kar kış kıyamet dinlemiyoruz çalışıyoruz’ gibi twit atmıştı. Ben de ‘Sayın Bakanım, müsaadeniz olursa Çanakkale Köprüsü’nü dünyada ilk geçen görme engelli olmak istiyorum’ diye cevap verdim. Umudum yoktu twiti atarken. Bakanlık dönüş yaptı, açılıştan 1 gün öncesi için sözleştik. Sabah saat 4’te aldılar bizi, köprüde Bakan Bey’le buluştuk. Böyle bir köprünün var olduğunu bilmek gurur verici. Ben 1976 da İstanbul Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu'na yatılı olarak başladım. Tatillerde Çanakkale'ye giderken 1 saat 15 dakika feribot beklerdim. Bunun biteceğini bilmek bambaşka bir şey. Bakan Bey’e bana köprüden yürüyeceğimiz zaman haber vermesini istedim. “Sayın Bakanım bana müsaade ederseniz taşıtların olmadığı bir ortamda özgürce koşmak istiyorum” dedim O da ‘buyur’ dedi. Koşmaya başladım çok keyifliydi. Çok heyecanlandım, bu anı şehitlerimizin de görmesini isterdim. Bir görme engelli olarak köprüyü gönül gözüyle geçtim.

EVDEN ÇIKMAYAN ENGELLİLER BİZİ GÖRDÜ

Zübeyde Süpürgeci: Köprüyü ilk bizim geçeceğimiz söylenince şaşırdık. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Özel sandalyelerimizle biz koştuk orada. Gurur duyduk, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun… Köprüde bir maraton düzenlense bizim için iyi olur, Bakan Bey’e söyledik, talebi alacağını söyledi.

  • Ömer Cantay: Öncelikle gurur verici bir şey. Devasa bir şey proje olmuş. Ülkemize böyle bir proje kazandırdığı için Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Tam bir maraton havasında çıktık köprüye. Evden çıkmayan engelliler böyle bir sporun olduğunu da gördü, insanlar bu sporun varlığından haberdar oldu. Tüm arkadaşlarım gibi köprüde bir maraton düzenlenmesini isterim…

'TÜRKİYE'MİZE ÇOK YAKIŞTI

Hamide Doğangün: Çok heyecanlandık yarış sandalyemizle beraber bizi oraya davet ettiler. Benim Dünya İkinciliği ve Avrupa Şampiyonluğu derecem var. En son Avrupa Tokyo Olimpiyatları'na katıldım. Oralarda gördüğüm köprülerin hiçbiri bu kadar güzel değildi, büyülendim adeta. Türkiyemize yakışan en güzel köprü olmuş. Oraya ilk adımı attığımda Çanakkale’deki şehitlerimiz aklıma geldi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk geçen engelliler mutlu: Çok keyifliydi büyülendik

1915 Çanakkale Köprüsü’nü açılıştan bir gün önce geçme fırsatı bulan görme ve bedensel engelliler mutlu. Halis Kuralay: Taşıtların olmadığı bir ortamda özgürce koşmak istiyorum, dedim. Çok keyifliydi. Görme engelli olarak köprüyü gönül gözüyle geçtim. Hamide Doğangün: En son Avrupa Tokyo Olimpiyatları’na katıldım. Oralarda gördüğüm köprülerin hiçbiri bu kadar güzel değildi, büyülendim.
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