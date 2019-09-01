Ekonomi 41 milyon liralık sosyal yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

41 milyon liralık sosyal yatırım

Türkiye’de toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı’nın 7'nci Danışma Kurulu Toplantısı, Vodafone Türkiye’nin ‘akıllı teknoloji merkezi’ İTÜ Vodafone Future Lab’de yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Proje toplantısı sonrasında bir görüntü
Proje toplantısı sonrasında bir görüntü

Toplantıda "Yarını Kodlayanlar" projesi başta olmak üzere mevcut projeler ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi paylaşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Bugüne kadar 41 milyon TL’lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk” dedi.

ÜYELER FUTURE LAB’İ GEZDİ

Süel, “Son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaştığımız amiral projemiz ‘Yarını Kodlayanlar’ ile ilgili paylaşımda bulunduk. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geribildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ergüder, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO’su Serpil Timuray ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Vodafone Vakfı’nın son bir yılı değerlendirildi. Toplantı öncesinde İTÜ Vodafone Future Lab’ı gezen danışma kurulu üyeleri 34 farklı akıllı teknoloji deneyiminin sergilendiği merkez hakkında detaylı bilgi aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "İTÜ Vodafone Future Lab, yeni nesil Ar-Ge ve ‘teknoloji deneyim laboratuvarı’ olarak, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir merkez haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

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