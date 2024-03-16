5G 'endüstri' ile başlıyor

Son yıllarda yerli ve milli teknolojiye öncelik veriliyor. Bu önceliklerin arasında 5G de bulunuyor. 5G’ye geçmeden önce yerli teknoloji kullanımına yönelik gelişimeler göz önünde bulundurularak, hangi teknolojilerde yerlilik şartının getirileceğine yönelik yeni bir çalışma yapılacak. 5G’nin başlangıç aşamasında endüstriyel ve kurumsal kullanıma öncelik verilecek. Bu teknolojiye giden süreçte, sanayi ve endüstriyel alanlarda özel iletişim ağının ihtiyaç olarak belirlenmesi tamamlanacak.

2025’e kadar teknik altyapıya yönelik idari düzenlemelerin yapılması da bekleniyor. Bu süreçte ihale için de şartlar, satılacak frekanslar, ihale bedel ve zamanı, kullanım şartları, yerli teknoloji şartlarının detayları belli olacak. Bunların ardından kullanım hakkı ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılacak. 5G şebekesinin hemen hemen tüm yazılım ve donanım bileşenlerinde yerli ve milli mühendislik gücü ve el emeğinin yer alması planlanıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK gibi ilgili kurumlar da projeye destek veriyor. 5G altyapısının kritik şebeke unsurlarının BTK tarafından tanımlanan ‘milli haberleşme ürünü’ niteliğinde olması için çalışmalar yapılıyor. 5G’de kullanılabilecek frekansların, sektörün ve vatandaşların ihtiyacı oldukça kullanıma açılması sağlanacak. Geçiş ise 2026'da tamamlanacak. Yani mevcut frekansların tamamının ilk etapta sektöre açılması değil, kamu kaynağı olan frekansın doğru zamanda ve ihtiyacı karşılayacak şekilde verilmesi planlanıyor.