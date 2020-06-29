Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi AB Rusyaya 6 ay daha ekonomik yaptırım uygulayacak Yaptırımlardan dolayı 28 ülke Rusyaya silah satışı yapamıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

AB Rusya'ya 6 ay daha ekonomik yaptırım uygulayacak: Yaptırımlardan dolayı 28 ülke Rusya'ya silah satışı yapamıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. Yaptırımlar, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan dolayı uygulanmaya başlanmıştı. Uygulanan yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı da yapamıyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğaf: Arşiv
Fotoğaf: Arşiv

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

  • Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

The Independent: Fransa, Libya konusunda Türkiye’yi suçlayarak komik duruma düşüyor
DÜNYA
The Independent: Fransa, Libya konusunda Türkiye’yi suçlayarak komik duruma düşüyor

AB üyesi 28 ülke Rusya'ya silah satışı yapamıyor

Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı da yapamıyor.

Yaptırımlar Rusya'nın yasa dışı ilhakı nedeniyle uygulanıyor

  • Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Abone Ol Google News
Yeter artık!

Yeter artık!

Uyarılara rağmen eğlence için tüneli kapattılar.
LGBT sapkınlığına karşı net mesaj

LGBT sapkınlığına
karşı net mesaj

​Erdoğan, tavır almaya davet etti.
Dünyaya korkutan uyarı!

Dünyaya
korkutan uyarı!

"Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi."
Tedbirlerde <br>dikkatli değiliz!

Tedbirlerde
dikkatli değiliz!

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili verileri açıkladı.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.
Baro teklifi <br>yarın Meclis'te

Baro teklifi
yarın Meclis'te

Erdoğan, ödeneklerin de bir ay uzatıldığını açıkladı.

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

​Ünlülerin güzelliği için çocuklar kurban mı ediliyor?

​İlçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor
Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

​Avrupa dökülürken Türkiye'nin koronayla nasıl savaştığını anlattılar.

İstanbul'u düşünen birileri var

İstanbul'u düşünen birileri var

Bakanlık, kıyıları ölü balıklarla dolan Küçükçekmece Gölü'nde...
Yunan yine<br>tahrik peşinde

Yunan yine
tahrik peşinde

Bize ait Eşek adasına gidip "Buraya sahip çıkacağız" dedi.
Diyanet bu kare için harekete geçti

Diyanet bu kare için harekete geçti

İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kılmıştı.

​"Türkiye'ye iki yüzlü davranmayın, oyun oynamayı artık bırakın".
Salda böyle güzel

Salda böyle güzel

"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.