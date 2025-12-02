Yeni Şafak
ABD Güney Kore’ye vergi indirimi uygulayacak

09:302/12/2025, Salı
IHA
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ikili ticaret ve yatırım anlaşması kapsamında, Güney Kore’den ithal edilen mallarda vergi indirimine gidileceğini belirterek, "ABD, 1 Kasım’dan itibaren otomobil gümrük vergilerinin yüzde 15’e indirilmesi de dahil belirli gümrük vergilerini düşürecek" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore ile yürütülen ticaret müzakerelerinin sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. Lutnick, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore’nin stratejik yatırım yasasını parlamento aracılığıyla resmen yürürlüğe koymak için harekete geçtiğini belirterek, "Bu önemli adım, ABD sanayisinin ve işçilerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile imzaladığı ticaret anlaşmasının tüm avantajlarından yararlanmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.


"Uçak parçalarındaki gümrük vergilerini kaldırıyoruz"


Bu adım karşısında ABD’nin de harekete geçtiğini ifade eden Lutnick, Washington’un da Güney Kore’den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisinde indirime gideceğini belirtti. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick,
"Buna karşılık ABD 1 Kasım’dan itibaren otomobil gümrük vergilerinin yüzde 15’e indirilmesi de dahil belirli gümrük vergilerini düşürecek. Ayrıca uçak parçalarındaki gümrük vergilerini kaldırıyoruz ve Güney Kore’nin karşılıklı tarife oranı Japonya ve AB ile aynı seviyeye getirilecek"
dedi.

Güney Kore’nin ABD yatırımlarına olan bağlılığının iki ülkenin ekonomik ortaklığını, yurtiçi istihdamını ve sanayisini güçlendirdiğini vurgulayan Howard Lutnick, "İki ülke arasındaki derin güven için de minnettarız. Her iki ülke için daha güçlü ve daha müreffeh bir gelecek inşa etmek üzere Seul ile yakın işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.




