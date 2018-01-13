Adalet Bakanlığı memur alıyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan memur alımı ilanı yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakanlığı 41 memur alacak. Peki Adalet Bakanlığı hangi pozisyonlara alımlar yapacak ve memur alımına ilişkin detaylar nedir?

ADALET BAKANLIĞI'NDA ALIM YAPILAN POZİSYONLAR NELERDİR?

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği - 10 Kişi

Bilgisayar Mühendisliği (2. Grup) - 8 Kişi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği - 2 Kişi

Yazılım Geliştirme Uzmanı - 3 Kişi

Çözüm Mimarı - 1 Kişi

Bilgi Güvenliği Takım Lideri - 1 Kişi

Yazılım Geliştirme Uzmanı - 2 Kişi

REKLAM

Veritabanı Uzmanı -2 Kişi

Ağ Altyapısı Uzmanı - 2 Kişi

Proje Yöneticisi - 1 Kişi

Uygulama Sunucusu Uzmanı - 2 Kişi

Yazılım Geliştirme Uzmanı - 4 Kişi

Sistem Uzmanı - 2 Kişi

Bilgi Güvenliği Uzmanı - 1 Kişi

ADALET BAKANLIĞI'NDA MEMURLUK İÇİN

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adalet Bakanlığı'nın 41 memur alımı ilanını adaylar 22 Ocak 2018 - 31 Ocak 2018 tarihleri arasında www.adalet.gov.tr'de bulunan form aracılığı ile yapılacak olup yine tüm detayların öğrenilebilmesi için adayların aşağıdaki resmi bildiriyi incelemesi gerekmektedir.

EKONOMİ Erken ödeyene yüzde 25 indirim

REKLAM