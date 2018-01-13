Adalet Bakanlığı memur alıyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan memur alımı ilanı yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakanlığı 41 memur alacak. Peki Adalet Bakanlığı hangi pozisyonlara alımlar yapacak ve memur alımına ilişkin detaylar nedir?
ADALET BAKANLIĞI'NDA ALIM YAPILAN POZİSYONLAR NELERDİR?
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği - 10 Kişi
Bilgisayar Mühendisliği (2. Grup) - 8 Kişi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği - 2 Kişi
Yazılım Geliştirme Uzmanı - 3 Kişi
Çözüm Mimarı - 1 Kişi
Bilgi Güvenliği Takım Lideri - 1 Kişi
Yazılım Geliştirme Uzmanı - 2 Kişi
Veritabanı Uzmanı -2 Kişi
Ağ Altyapısı Uzmanı - 2 Kişi
Proje Yöneticisi - 1 Kişi
Uygulama Sunucusu Uzmanı - 2 Kişi
Yazılım Geliştirme Uzmanı - 4 Kişi
Sistem Uzmanı - 2 Kişi
Bilgi Güvenliği Uzmanı - 1 Kişi
ADALET BAKANLIĞI'NDA MEMURLUK İÇİN
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adalet Bakanlığı'nın 41 memur alımı ilanını adaylar 22 Ocak 2018 - 31 Ocak 2018 tarihleri arasında www.adalet.gov.tr'de bulunan form aracılığı ile yapılacak olup yine tüm detayların öğrenilebilmesi için adayların aşağıdaki resmi bildiriyi incelemesi gerekmektedir.