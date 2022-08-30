Benzine 1 lira 5 kuruş indirim

Ekonomi

Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl hasat iki milyon ton oldu

Konya Ovası'nda geçen yıl yaşanan rekolte kaybının ardından arpa ve buğday hasadı bu yıl 2,2 milyon tona yükseldi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Geçen yıla göre buğday ve arpa hasadında 1,5 milyon ton civarında olan rekolteyi, bu sezon 2 milyon 200 bin tonlara çıkarttık. Konya bölgesinde özellikle kapalı havzalarda sulu tarım yapılırsa biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız" dedi.