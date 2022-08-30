Ekonomi Benzine 1 lira 5 kuruş indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 1 lira 5 kuruş indirim

30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 30 Ağustos 2022 güncel liste
Benzin

30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 13 kuruşa, İzmir'de 20 lira 25 kuruşa, Ankara'da ise 20 lira 27 kuruşa geriledi.

30 AĞUSTOS 2022 MAZOT - BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 30 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20,13 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11,37 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,25 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta bir indirim daha geliyor
EKONOMİ
Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Akaryakıtta yeni indirim: Motorinin litre fiyatı bir lira daha düştü
EKONOMİ
Akaryakıtta yeni indirim: Motorinin litre fiyatı bir lira daha düştü

Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor
FOTOĞRAF 10
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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Brent petrolün varil fiyatının 95 dolara kadar gerilemesinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.
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10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 TL indirim bekleniyor.
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İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,40 liraya düşecek.
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Motorindeki indirimin yanı sıra benzin grubunda ise henüz bir indirim beklenmiyor.
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Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 20 liradan satılıyor.
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Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.
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Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.
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Son olarak 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL ve benzine 2 TL'nin üzerinde büyük bir indirim yapıldı.
Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor
Brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda 95 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de peş peşe indirim geliyor. Yapılan son hesaplamalara göre petroldeki düşüş sonrası motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. İşte indirim sonrası motorinin litre fiyatı..


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