Akbank uygulaması çöktü mü? Resmi açıklama geldi

8 Ekim sabahı, Akbank internet bankacılığı ve Akbank mobil uygulamasına giren kullanıcılar, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Akbank müşterilerinden gelen şikayetlere göre kredi kartlarındaki işlemler, esktrelere ikişer kez yansıdı.

Akbank hacklendi mi?

Akbank kredi kartlarındaki harcamaların tekrar ettiğini gören kullanıcılar, "Akbank çöktü mü?" ya da "Akbank hacklendi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Akbank'tan açıklama

Bazı müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine Akbank açıklama yaptı.

Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.

8 Ekim Akbank sorunu ne zaman düzelecek?

Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

REKLAM

Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

pic.twitter.com/SO8PhTaIeD — Akbank (@Akbank) October 8, 2022

Akbank müşteri hizmetleri telefon numarası

Artan Akbank şikayetlerinin ardından müşteriler, Akbank müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışıyor. Kullanıcılar 444 2 525 nolu numarayı tuşlayarak Akbank müşteri hizmetlerine bağlanabilir.