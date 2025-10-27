Akkuyu gaz ithalatını yüzde 14 düşürecek

Akkuyu NGS projesinin yapım aşamasına ilişkin konuşan Butckikh, "Herhangi bir nükleer güç santrali (NGS) projesi, inşaat başlamadan önce, bölgenin özelliklerine maksimum düzeyde uyum sağlamak amacıyla yerel iklimsel, coğrafi, sismolojik ve diğer faktörler dikkate alınarak zorunlu olarak geliştirilir. Bu nedenle birbirine tıpatıp benzeyen iki NGS sahası yoktur. Akkuyu NGS projesinde Akdeniz Bölgesi'nin iklim koşulları dikkate alındı. Örneğin Akkuyu NGS’de inşaat sırasında yüksek sıcaklıklara, neme ve deniz havasının etkisine dayanıklı malzemeler ve teknolojiler kullanıldı" ifadelerini kullandı.