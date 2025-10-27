Akkuyu gaz ithalatını yüzde 14 düşürecek

Akkuyu NGS'nin, işletmede kalacağı 60 yıl boyunca Türkiye, 420 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal edecek. Böylece Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 14 azalacak. Projenin Türkiye ekonomisine katkısının yalnızca enerji alanıyla sınırlı kalmadığını belirten Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolar katkı sağlayacağını ifade etti.
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin devreye girmesiyle birlikte ülkenin enerji ithalat dengesinde önemli bir değişim yaşanacak. Santralin 60 yıllık işletme süresi boyunca Türkiye, toplam 420 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal edecek. Bu miktar, Türkiye’nin yıllık ortalama 50 milyar metreküplük doğal gaz ithalatı dikkate alındığında, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 14 azalması anlamına geliyor.
YURT İÇİ HASILAYA 50 MİLYAR DOLAR KATKI
Yeni Şafak'a konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, projenin Türkiye ekonomisine katkısının yalnızca enerji alanıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Butckikh, santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na (GSYİH) yaklaşık 50 milyar dolar katkı sağlayacağını ifade etti. Yerli tedarikçilerin projeye dâhil edilmesiyle yaklaşık 2 bin Türk şirketin süreçte yer aldığını kaydeden Butckikh, dört ünitenin de faaliyete geçmesiyle Akkuyu NGS’nin 4800 MWe kurulu gücü ve yıllık 35 milyar kilovatsaatlik üretimiyle Türkiye’nin en güçlü düşük karbonlu enerji kaynağı olacağını söyledi.
DAHA AZ İTHALAT
NGS'nin varlığının, Mersin ve komşu illerin bölgedeki büyük tüketicilerin ve sanayi işletmelerinin yerleşimini optimize etmesine olanak tanıyacağını belirten Butckikh, "Ayrıca, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtla çalışan elektrik santrallerinin nükleer enerjiyle ikame edilmesi, Türkiye'nin enerji ithalatından önemli miktarda tasarruf etmesini sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, Akkuyu NGS'nin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye, 420 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal edecek" diye konuştu.
İklim koşullarıyla uyumlu
- Akkuyu NGS projesinin yapım aşamasına ilişkin konuşan Butckikh, "Herhangi bir nükleer güç santrali (NGS) projesi, inşaat başlamadan önce, bölgenin özelliklerine maksimum düzeyde uyum sağlamak amacıyla yerel iklimsel, coğrafi, sismolojik ve diğer faktörler dikkate alınarak zorunlu olarak geliştirilir. Bu nedenle birbirine tıpatıp benzeyen iki NGS sahası yoktur. Akkuyu NGS projesinde Akdeniz Bölgesi'nin iklim koşulları dikkate alındı. Örneğin Akkuyu NGS’de inşaat sırasında yüksek sıcaklıklara, neme ve deniz havasının etkisine dayanıklı malzemeler ve teknolojiler kullanıldı" ifadelerini kullandı.