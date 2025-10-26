Yabancıdan yılda 3 milyar dolarlık konut yatırımı

Panelin açılışında konuşan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Türk bireysel ve kurumsal yatırımcıların yurt dışındaki faaliyet alanlarının genişlediğini ifade etti. BAE merkezli Emerald City Properties CEO'su Kirill Degtyarev ise Dubai'de uygulanan dijital satış altyapısının Türkiye'ye entegre edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Degtyarev, Türk pazarına sadece inşaat yapan bir geliştirici olarak değil, teknolojik gayrimenkul yatırım modelleriyle girmeyi hedeflediklerini söyledi. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Türkiye'de konut ve gayrimenkul alanında kamu desteklerinin çeşitlenerek devam ettiğini belirtti.