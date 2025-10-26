Yeni Şafak
Yerli füze TAYFUN hedefi tam isabetle vurdu

15:4026/10/2025, Pazar
DHA
TAYFUN, gerçekleştirilen kafile kabul atışında belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu.
Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze TAYFUN, belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu. ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını daha da artırmaya devam edeceğiz" denildi.

Yerli füze TAYFUN hedefi tam isabetle vurdu
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Uzun menziliyle caydırıcılığımızın güçlü teminatı TAYFUN. Hassas vuruş kabiliyeti ve üstün performansıyla TAYFUN, gerçekleştirilen kafile kabul atışında belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını daha da artırmaya devam edeceğiz"
denildi.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Stratejik caydırıcılığımızın vurucu gücü TAYFUN. TAYFUN füzelerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik stoklarını hızla artırmaya devam ediyoruz"
dedi.
