Aktif büyüklüğümüz 1 trilyon lirayı aştı

Halkbank; yılın ilk yarısı sonunda toplam kredilerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 916,6 milyar TL’ye taşıdı. Banka, toplam mevduatını yüzde 47,3 artışla 747,1 milyar TL seviyesine ulaştırdı. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü bu dönemde yüzde 52,1 artarak 1 trilyon 90 milyar TL oldu. KOBİ kredilerinde Halkbank’ın pazar payı yüzde 18 oldu. Rakamları değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank’ın yılın ilk yarısında 4,6 milyar TL net kâr elde ettiğini belirterek, bankanın bu dönem sonunda tarihi bir eşiği geçerek aktif büyüklüğünü 1 trilyon TL’nin üzerine taşıdığını belirtti. Arslan, Türkiye ekonomisi kamu mali disiplini ile ticari hayattaki canlılığın bir arada sürdüğü dengeli yapısını korumakta olduğunu ifade etti.

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ÜRETİM VE İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Arslan, “Kamu öncülüğünde yatırım ortamını iyileştirici politika adımları sayesinde, AB ve ABD’deki resesyon riski ile Rusya-Ukrayna kriziyle tetiklenen küresel enflasyonunun etkileri sınırlanarak, yüksek katma değerli üretime ve istihdama büyük katkı verilmektedir. İhracatçı işletmelerimizin, değişmekte olan küresel tedarik zinciri içinde ticari anlamda yeni fırsatlar buldukları bu dönemde bankamız, girişimcilere, yatırımcılara, esnaf-sanatkâra ve KOBİ’lere yeni finansal seçenekler sunmaya devam etmektedir” dedi.

Arslan, Halkbank’ın geleneksel misyonu olarak sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lere yönelik kredi kullandırımlarının bu dönemde daha da arttığını vurguladı.

KREDİ KULLANDIRMA TUTARI YÜZDE 126 ARTTI

Arslan, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, kredi kullanan esnaf sayısında yüzde 52, kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126’lık artış gerçekleştiğini kaydetti. Arslan, şunları kaydetti: Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 79,9 milyar TL’ye ulaşan bankamızın esnaf kredi bakiyesi bu yılın ilk yarısı sonunda 90,6 milyar TL’ye yükselirken, kredi bakiyesi bulunan esnaf sayımız da 1,1 milyon olmuştur. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payının yüzde 50 olarak gerçekleştiği bu dönemde Halkbank, KOBİ kredilerinde Türkiye’nin lider bankası olmaya devam etmiştir.”

Girişimci kadınları gençleri önemsiyoruz

Arslan, Halkbank’ın kadın girişimcilere yönelik Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile kredi başlangıcından bugüne Türkiye genelinde 132 binden fazla kadın girişimciye ulaştığına ve 15,1 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturduğuna dikkati çekti. Arslan, “Genç girişimci kredisini, azami 350 bin TL limitli ve 60 aya varan vade fırsatıyla sunmaktayız” bilgisini verdi. Arslan, iklim değişikliği konusundaki farkındalığa yönelik küresel bir çabanın içinde yer almayı çok önemsediklerini de kaydetti.