Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Altın günü 547,50 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altın günü 547,50 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 547,50 liradan tamamladı.

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Haber Merkezi AA
Altın kaç oldu: Çeyrek altın kaç lira, Gram altın kaç lira, 27 Ekim altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 886,00 lira, Cumhuriyet altını 3.629,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 547,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI
  • ÇARŞAMBA
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 545,80 546,00 547,30 547,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.597,00 3.618,00 3.608,00 3.629,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 498,00 502,00 499,30 503,30
  • Lira(Tam) Ziynet 3.515,00 3.535,00 3.526,00 3.546,00
  • Yarım Ziynet 1.758,00 1.768,00 1.763,00 1.773,00

  • Çeyrek Ziynet 879,00 884,00 881,00 886,00

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