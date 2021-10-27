Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altın günü 547,50 liradan tamamladı

Hayat

TRT Genel Müdürü Sobacı’nın çocuklara özel paylaşımı merak uyandırdı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından “Sevgili çocuklar, 1 Kasım’da büyük sürprize hazır mısınız?” ifadeleri ile sosyal medya hesabından paylaşılan video merak uyandırdı. Pek çok kullanıcı tarafından “merakla bekliyoruz” şeklinde yorumlanan videonun detayları 1 Kasım’da TRT tarafından duyurulacak.