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Antalya’da dünya kargosu konuşulacak

Antalya’da dünya kargosu konuşulacak

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:005/04/2025, суббота
G: 5/04/2025, суббота
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Air Cargo Summit zirvesi 9-11 Nisan arasında Antalya’da düzenlenecek. Zirveye 75’ten fazla ülkeden sivil havacılık otoriteleri, hava yolu şirketleri, havalimanları ve küresel lojistik firmalarından 500’ü aşkın üst düzey temsilcinin katılması bekleniyor. ICAO’nun ilk küresel kargo zirvesi olma özelliği taşıyacak kargoların hava taşımacılığına etkisi tartışılacak. Türkiye, İstanbul Havalimanı’nın aktif hale gelmesinin ardından dünyada havacılık alanında söz ettirmeye başladı. Havacılık alanında sadece yolcu taşımacılığı değil, kargo alanında da faaliyetlerini arttırmak isteyen Türkiye ICAO’nun dünyada gerçekleştireceği ilk küresel kargo zirvesine ev sahipliği yapacak.


İLK DEFA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Gerçekleşecek havacılık etkinliğinde, hava kargo haklarının serbestleştirilmesi, dijitalleşme e-ticaret ve sürdürülebilir lojistik çözümler gibi konularda uluslararası iş birliği güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek olan küresel ölçekteki bu buluşma, Türkiye’nin hava kargo taşımacılığındaki stratejik konumunu da uluslararası platformda ön plana çıkarmayı hedefliyor.


#Ekonomi
#kargo
#Antalya

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