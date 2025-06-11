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Araç devrinde otopark borcu tuzağına dikkat

Araç devrinde otopark borcu tuzağına dikkat

Şuayip Alabay
Şuayip Alabay
04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Karayolları tarafından işletilen ve 1 yıldır zorunlu geçiş sistemi olan HGS ile çalışan bazı özel otoparklarda plakaya kesilen borçlar, ikinci el araç alan vatandaşın canını yakıyor. Araç devri sırasında noterin görüntüleyemediği geçmiş borçlar, plakayla eşleştirilip yeni HGS'den kesilince vatandaş mağdur oluyor.

Geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren karayolunu kullanmak isteyen tüm araç sürücüler için tek ve zorunlu olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) milyonlarca vatandaşı mağdur ediyor. Özel anlaşmalarla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki otoyol ile otoparklarda da kullanılan etiket yeni araç satın alan ve geçmiş dönemden kalan borçların aracın devrinde herhangi bir engel teşkil etmediği için yeni sahibine ödettiriliyor.

KGM VE PTT SORUMLULUK KABUL ETMİYOR

KGM’ye bağlı ve PTT’nin işlettiği sistemde eski borçların yeni araç sahibine ödettirilmesinde herhangi bir çözüm sunulmadığı gibi sorumluluk da kabul edilmiyor. Konuyla ilgili kendilerini arayan vatandaşlara, “Kesilen ücreti iade edemiyoruz. Biz sadece karayollarından sorumluyuz. Sizden kesilen ücret özel bir işletmeye ait” cevabını veriyor. KGM sorumluluğundaki HGS müşteri hizmetleri yetkilileri bunun yanında kendilerinin yaptığı anlaşma sorumluluklarını üstlenmemekle kalmayıp vatandaşı üçüncü taraf olan özel işletmelerin insafına bırakıyor.

31 MİLYON ARACIN HGS ETİKETİ MEVCUT

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 31 milyondan fazla araç bulunuyor. Zorunlu olan HGS etiketi olmadan karayolları kullanılamıyor. HGS etiketinin işletmesini satışını ve ücret tahsilatını ise PTT Genel Müdürlüğü ve anlaşmalı özel bankalar yapıyor. Tüm bunların yanında özel otoyol ve otoparklarla da HGS anlaşması yapılıyor. PTT’nin işlettiği sistemde özel bankalarla yapılan anlaşmayla da elde edilebilen etikette otomatik talimat verilmesiyle hesabınızdan geçmiş dönem borçları kesiliyor.

NOTER DEVRİ SIRASINDA EKRANDA GÖRÜNMÜYOR

  • Türkiye’de her yıl 10 milyona yakın aracın noter devri yapılıyor. HGS borcu ikinci el araç alacak kişilerin önünde noterde borç olarak çıkmadığı için engel teşkil etmiyor. Bunun yanında şahsi HGS etiketinin plakaya yansıyan borçların üzerine kalmaması için aracı yeni alacak kişilerin dikkatli olmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla 10 milyon kişi eski borçlarla baş başa kalma riskini barındırıyor. Sistemdeki boşluk her yıl yüz binlerce kişiyi mağdur ediyor.


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