Arap turist Türkiye’den vazgeçmiyor: Körfez'den ilk 6 ayda 1,7 milyon ziyaretçi geldi

Salgın sürecinde en büyük yarayı alan sektörlerin başında turizm geliyor. Dünya genelinde yaşanan kısıtlamalardan büyük turizm potansiyeline sahip Türkiye’de olumsuz etkilenirken, normalleşme süreciyle Türkiye turizmde tekrar hedef büyüttü. Doğal ve kültürel zenginlikleriyle birçok kesime hitap eden Türkiye, turizm gelirlerini daha da artırmak için atılıma geçti. Yüksek harcama potansiyeline sahip turistler, turizm gelirlerinin artması noktasında büyük önem arz ediyor.

TURİZMCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip körfez ülkelerinden gelen turistler, turizmcinin yüzünü güldürüyor. Arap coğrafyasından gelen turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinden turizmciler oldukça memnun. Arap turistler, diğer ülke vatandaşlarına göre daha yüksek harcama yapması sebebiyle turizm gelirlerinde de büyük pay sahibi durumunda.Ortadoğu’dan ülkemize gelen turist sayısı salgının öncesindeki 2019 yılında 5 milyonu aşmıştı.

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İsmail Ustaoğlu

ZİYARETÇİ SAYISI %171 ARTIŞ GÖSTERDİ

Salgın sürecinde yaşanan kısıtlamalar sebebiyle düşüş yaşanırken, 2021’in ilk 6 ayında Ortadoğu ülkelerinden Türkiye’ye, yaklaşık 650 bin turist geldi. Bölgeden gelen turist sayısı 2022’nin ilk 6 aylık periyodunda ise yüzde 171,54 artışla 1,7 milyonu aştı. 2022’nin ilk çeyreğinde ise Türkiye’ye gelen Arap turist sayısı 580 binin üzerinde gerçekleşmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da daha önce yaptığı açıklamada, uçak ve rezervasyon taleplerini incelediklerinde Körfez ülkelerinden gelecek turistlerde çok ciddi, hızlı bir artış öngördüklerini belirtmişti.

TRABZON REVAÇTA

Körfez ülkesinden gelen turistlerin uğrak noktası haline gelen Trabzon’da bölgeden gelen turist sayısı son bir ayda 160 bini geçti. Şehirdeki yoğunluğun eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor. Yaşanan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Bu uçaklar 10 farklı Körfez ülkesinden gelen turistleri kapsıyor. 25 Temmuz itibariyle bu şekilde kentimize gelen turist sayısı 160 bini geçti. Başta Uzungöl olmak üzere farklı destinasyonlarda binlerce turistimizi ağırlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun” dedi.

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YÜKSEK DÖVİZ BIRAKIYOR

TUSAD Başkanı Hasan Bayram, Arap turistlerin Türkiye’de çok fazla harcama yaptığını vurgulayarak, esnafın da Arap turistleri dört gözle beklediğini belirtti. Bayram, “Bize gelen fişler var. Bir turist tek kalemde 500 bin liralık giyim alışverişi yapmış. Bir diğeri 180 bin liralık alışveriş yapmış” diye konuştu. Körfez ülkelerinde Türkiye’ye başka bir gözle bakıldığını ifade eden Bayram, esnafın Avrupalı turistten kazandığının çok daha fazlasını Arap turistlerden kazandığını vurguladı.