Ekonomi Arap ülkelerinden doğrudan yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Arap ülkelerinden ‘doğrudan’ yatırım

Boğaziçi Zirvesi öncesinde biraraya gelen Arap ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri, yatırımların süreceği mesajını verdi. Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa Rifai, “Teşviklerin etkisiyle Arap ülkelerinden yatırımcılar Türkiye’ye geliyor. Bu sürecek” dedi.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Arap ülkelerinden ‘doğrudan’ yatırım
Zirve öncesinde Arap ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri Ankara’da UİP yönetimi ile bir araya geldi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 12’nci Boğaziçi Zirvesi 6-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Zirve öncesinde Arap ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri Ankara’da UİP yönetimi ile biraraya geldi. Etkinlikte söz alan Arap iş dünyası temsilcileri, Türkiye’ye doğrudan yatırımların süreceği mesajını verdi.

TÜRKİYE BÖLGEDE GÜÇ

  • Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi, Boğaziçi Zirvesi’nin özel ve kamu sektörü arasında bağ kurulmasında çok önemli olduğuna işaret etti. Almutairi, “Pek tabii Türkiye, bölgede çok büyük bir güç. Arap devletleri olarak burada yer alıp Türkiye’nin ekonomik tecrübelerinden dersler çıkarmak istiyoruz” dedi. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Arap ülkeleri dışında dünyada birçok ülkenin de zirveyi dört gözle beklediğini söyledi. Türkiye ve Arap ülkeleri ilişkilerinin gelişmeye devam etmek zorunda olduğunun altını çizen Mustafa, “Yaşadığımız coğrafya bize bunu gerektiriyor. Bir Filistinli olarak ilişkilerimizde her zaman Türkiye’ye öncelik verdiğimizi belirtmek isterim.”

Ankara ve Bursa’da yatırımları görüştük

Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai ise Türkiye’nin yakın tarihte dünyada çok önemli bir ülke haline geldiğinin altını çizdi. Rifai, şöyle devam etti: “Teşviklerden ötürü birçok Arap ülkesinden yatırımcılar, yatırım için Türkiye’ye geliyor. Bu da devam edecek gibi görünüyor. Ürdün tarafı olarak Ankara’dan, Bursa’dan özellikle endüstriyel alanda birçok Türk iş adamları ile Ürdün ve dünyanın her yönünde yatırım yapmak adına verimli görüşmeler yaptık.”

Masalsı İstanbul

Masalsı İstanbul

Yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Irkçılığa karşı pedal

Irkçılığa karşı pedal

​Almanya'dan İstanbul'a bisikletiyle geldi.
Büyük müjde için gaza bastık

Büyük müjde için gaza bastık

Denizde ve karada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik.

Avrupa'da gaz sancısı

Avrupa'da gaz sancısı

​Ortadoğu'yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor.
‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

​Yine isim vermedi, İmamoğlu ve Yavaş'ın da önünü kesti.

İki aylık Süheyl ortada yok

İki aylık Süheyl ortada yok

​ABD askeri Afgan bebeği kaybetti.
Millet size bu devleti teslim etmez

Millet size bu devleti teslim etmez

Batman'da vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Meclis'ten Türkkan'a sert tepki

Meclis'ten Türkkan'a sert tepki

'Sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız.'
'50 milyon euro'

'50 milyon euro'

​Volkan Demirel'den, Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler.
'Hakemliği bırakıyor'

'Hakemliği bırakıyor'

​​Rıdvan Dilmen, istifa eden hakemi açıkladı.

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

​Trabzonspor son dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Derbide kırmızı çıktı

Derbide kırmızı çıktı

Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kart gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.