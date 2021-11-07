Arap ülkelerinden ‘doğrudan’ yatırım

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 12’nci Boğaziçi Zirvesi 6-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Zirve öncesinde Arap ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri Ankara’da UİP yönetimi ile biraraya geldi. Etkinlikte söz alan Arap iş dünyası temsilcileri, Türkiye’ye doğrudan yatırımların süreceği mesajını verdi.

TÜRKİYE BÖLGEDE GÜÇ

Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi, Boğaziçi Zirvesi’nin özel ve kamu sektörü arasında bağ kurulmasında çok önemli olduğuna işaret etti. Almutairi, “Pek tabii Türkiye, bölgede çok büyük bir güç. Arap devletleri olarak burada yer alıp Türkiye’nin ekonomik tecrübelerinden dersler çıkarmak istiyoruz” dedi. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Arap ülkeleri dışında dünyada birçok ülkenin de zirveyi dört gözle beklediğini söyledi. Türkiye ve Arap ülkeleri ilişkilerinin gelişmeye devam etmek zorunda olduğunun altını çizen Mustafa, “Yaşadığımız coğrafya bize bunu gerektiriyor. Bir Filistinli olarak ilişkilerimizde her zaman Türkiye’ye öncelik verdiğimizi belirtmek isterim.”

Ankara ve Bursa’da yatırımları görüştük

Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai ise Türkiye’nin yakın tarihte dünyada çok önemli bir ülke haline geldiğinin altını çizdi. Rifai, şöyle devam etti: “Teşviklerden ötürü birçok Arap ülkesinden yatırımcılar, yatırım için Türkiye’ye geliyor. Bu da devam edecek gibi görünüyor. Ürdün tarafı olarak Ankara’dan, Bursa’dan özellikle endüstriyel alanda birçok Türk iş adamları ile Ürdün ve dünyanın her yönünde yatırım yapmak adına verimli görüşmeler yaptık.”