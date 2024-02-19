ASELSAN'dan kilogram başına 2 bin dolar ihracat

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın Şili'de çok yüksek miktarlı bir tank modernizasyon projesi imzaladığını ve Şili'nin Alman Leopard tanklarını ASELSAN'ın modernize edeceğini açıkladı.

Akyol, "Dünyanın bir diğer ucu olan Güney Amerika’da, Şili’de çok yüksek miktarlı bir tank modernizasyon projesini imzaladık. Şili’nin Alman Leopard tanklarını ASELSAN modernize ediyor. Burada yeni gelişmelerle bunu büyütmeyi de planlıyoruz” dedi. Akyol, aynı zamanda Uzak Doğu'da Filipinler'e hava savunma sistemi ihracatı sözleşmesi de imzalandığını belirtti.

ASELSAN'ın küresel varlığı

ASELSAN'ın şu anda 14 farklı ülkede fabrikası, tasarım merkezi ve ofisi bulunduğunu söyleyen Akyol, bu yıl 4 yeni ülkeye daha ihracat yaptıklarını ve ASELSAN'ın ihracat yaptığı ülke sayısını 86'ya yükselttiklerini ifade etti. Ayrıca 21 ürünü de ilk defa ihraç ettiklerini belirtti.

Üç farklı tanka aynı anda modernizasyon

Dünyada 3 tank ekolü olduğunu (Alman, Rus ve Amerikan) ve ASELSAN olarak tamamını modernize edecek kabiliyete ulaştıklarını ifade eden Akyol, bundan sonraki hedeflerinin insansız kule ve daha yetkin kendini koruma sistemleri olacağını açıkladı.

Kanada ambargosunun kaldırılması

Kanada'nın haksız ambargosundan sonra CATS'i geliştirdiklerini ve bugüne kadar ihracatı yapılan ülke sayısının 10'u aştığını belirten Akyol, teslim edilen CATS kamera sayısının 178'i geçmiş durumda olduğunu söyledi.

Kanada'ya kamera mesajı

ASELFLIR-500'ün her kanalda muadillerinden yüzde 20-30 daha iyi performans gösterdiğini ve lazer işaretleme menzili açısından çok hassas bir kabiliyete ulaştığını vurgulayan Akyol, sistemin seri üretime girdiğini ve yakında ilk kullanıcılarına ulaşacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASELFLIR-500, her kanalda muadillerinden yüzde 20-30 daha iyi performansta olduğu artık bütün kullanıcılarımızca kabul edilmiş durumda. Lazer işaretleme menzili açısından gerçekten çok hassas bir kabiliyete ulaştı. Daha uzaktan ve daha hassas hedefleme imkanına kavuştuk. Seri üretime girdi ve yakında fabrikadan ilk kullanıcılarına ulaşmış olacak.

Ambargoya gelecek olursak: Kanada’nın NATO müttefikimiz olarak ambargoyu kaldırmış olması iyi bir adım. Ama bugüne kadar bu ambargoyu koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için mutlu ve keyifliyiz.

Bundan sonra şunu söyleyeyim: Bizim kameramız daha iyidir. Kanada başta olmak üzere herkese hizmet vermeye hazırdır. Geldiğimiz seviye budur."

ASELFLIR-600 geliyor

ASELFLIR-600'ün de bu yıl uçurulacağını ve daha yüksek bir teknoloji olan TOYGUN'un da Türk güvenlik güçlerine kazandırılacağını açıklayan Akyol, kamera yapan ekibin 3 yıldır hiç cumartesi veya pazar görmeden çalıştığını ve arkasında çok büyük bir fedakarlık ve mühendislik olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bunun daha da iyisi olan ASELFLIR-600 de geliyor. Bu yıl ASELFLIR-600’ü de uçuracağız.

Sonra TOYGUN diye adlandırdığımız KIZILELMA, ANKA-3 ve KAAN’ın hizmetine girecek daha yüksek bir teknolojiyi Türk güvenlik güçlerine kazandırmak için çalışıyoruz. Kamera yapan ekibimiz 3 yıldır hiç cumartesi veya Pazar görmediler. Her gece beraber çalışmaya devam ettiler. Bugün de öyle. Arkadaşlarımız evinden ve çocuklarından dahi uzakta kalarak çalışmaya devam ediyorlar. Arkasında çok büyük bir fedakarlık ve mühendislik var.”

Radarlar

Yakında radarla ilgili güzel haberlerin olacağını ve önümüzdeki günlerde paylaşılacağını belirten Akyol, KORKUT hava savunma sisteminin Türk Ordusu tarafından başarıyla kullanıldığını ve müttefik ülkelerle ihracatının da görüşüldüğünü söyledi.

Hava savunma sistemleri

KORKUT hava savunma sisteminin Türk Ordusu tarafından başarıyla kullanıldığına dikkat çeken Akyol, “Olumlu bildirimlerini aldık. Müttefik ülkelerle ihracatı da görüşülüyor. İmzalanan sözleşmeler ve çalışmalar var” dedi.

Akyol, HİSAR-O+ füzesinin menzilini uzatmak için ROKETSAN ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Sistemin seri üretimde olduğunu ve yüksek irtifa performansını da geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Akyol, “HİSAR-O+ ile füzenin menzilini biraz daha uzatmak üzere ROKETSAN ile çalışıyoruz. Sistem yine seri üretimde. Yüksek irtifayı da biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Siper teslimatı

SİPER hava savunma sisteminin radar performansının çok etkileyici olduğunu ve geliştirilen füzenin de önemli bir etkinlik sağladığını vurgulayan Akyol, arayıcı başlığının da fark yarattığını söyledi. Sistemin kabul testlerinin devam ettiğini ve 2024'ün ilk yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini açıkladı. Akyol, SİPER'in Blok-2 ve Blok-3 versiyonlarının da geliştirileceğini ve radarlara da iyileştirmeler yapılacağını belirtti.

Hibrit hava savunma sistemi