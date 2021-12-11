Ekonomi Asgari ücrette işveren desteği belirleyici olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrette işveren desteği belirleyici olacak

Son yıllardaki uygulama, yeni asgari ücret rakamının TÜİK tarafından hesaplanan 3 bin 567 liranın altında olmayacağını gösteriyor. 2022’de geçerli olacak net asgari ücretin bu rakamın ne kadar üzerinde olacağı konusu devletin işveren yükünde hafifletme miktarı belirleyecek. Hükümetin asgari ücretlilerin işverene maliyetini azaltması halinde bu yılki rakamın 3.800 - 4.000 lira arasına çıkabileceği belirtiliyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Asgari ücrette işveren desteği belirleyici olacak ​
Asgari ücret tespit komisyonu

Asgari ücret zammıyla ilgili son toplantıda açıklanan raporlar, net asgari ücret rakamının kaç lira olacağı konusunda önemli ipuçları veriyor. Net asgari ücret rakamının tespitinde, son iki yıldır Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in komisyona sunduğu rapor belirleyici oldu.

2020 yılına ilişkin asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı Aralık 2019’daki toplantıda TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 331 lira olarak hesapladı. Bu rakamları görüşen komisyon, 2020’de uygulanan net asgari ücreti 2 bin 324 lira olarak belirledi. Benzer bir karar geçen yılki görüşmelerin ardından da verildi.

BU YIL DA AŞMASI BEKLENİYOR

Aralık 2020’deki görüşmelerde TÜİK, 2021 için geçerli olan net asgari ücretin belirlenmesinde belirleyici olan bir rakam önerdi. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira olarak hesapladı. Asgari ücret tespit komisyonu, net asgari ücreti 2 bin 826 lira olmasına karar verdi. 2016, 2017, 2018 ve 2019’un asgari ücret tespitinde de TÜİK’in Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yaptığı hesaplamalar ışığında belirlense de, bazı yıllarda ilgili rakamın altında kalmıştı.

TÜİK 3 BİN 567 LİRA OLARAK HESAPLADI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere üçüncü toplantısını önceki gün yaptı.

Karar çıkmayan toplantıda TÜİK’in yaptığı ücret hesaplaması raporu paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, önceki yıllarda TÜİK’in Hacettepe Üniversitesinden aldığı verilere göre, ağır, orta ve hafif işlerde çalışanların tüketimlerinin hesapladığını hatırlattı ve bu sene verileri alarak kendilerinin hesaplama yaptıklarını söyledi. Önder, yaptıkları hesaplamada bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 3 bin 567 lira olarak hesaplandığını söyledi.

TÜRK-İŞ DÜŞÜK, TİSK YÜKSEK BULDU

Bu rakama işçi ve işveren temsilcisi sendikaların tepkisi farklı oldu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak buluyor. Çalışan kesimin temsilcisi Türk-İş ise daha farklı besin kaynakları ve ürünleri hesaba katarak yaptıkları hesaplamaya göre rakamın 3 bin 900 liranın altına düşmemesi gerektiğini ifade ediyor.

VERGİ YÜKÜ NE KADAR HAFİFLER?

Hem geçmiş yıllardaki uygulamalar hem de bu yıl ortaya çıkan rakam, önümüzdeki yıl için geçerli olacak net asgari ücretin 3 bin 567 liradan aşağı olmayacağını gösteriyor. Bu rakamın üzerine ne kadar üzerinde bir rakamda uzlaşılacağını ise devletin işveren yükünü ne kadar azaltacağıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Kamunun bu yıl için işverene verdiği asgari ücret deştiği sendikalı işyerleri için net asgari ücretin yüzde 6’sı (168 lira), sendikasız iş yerleri için ise net asgari ücretin yüzde 3’ü (84 lira) kadar olarak uygulanıyor. Bundan sonraki uygulamada destek oranlarının ne olacağı merak ediliyor.

Çalışanların mutlu olacağı bir ücret istiyoruz

  • Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat asgari ücret görüşmelerine, yaşanılan ekonomik süreçlerin dikkate alındığı, asgari ücretlilerin sıkıntılarını giderilebileceği bir rakam belirleme ümidiyle başladıklarını söyledi. Irgat, “Türk-İş’in 3 bin 900 lira gibi bir talebi olmamıştır. Bu rakam kasım ayında bir kişinin yaşam maliyetidir. Biz çarşı ve pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Geldiğimiz noktada bunu sağlayamadık. Çalışanların gülümseyeceği, refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti henüz bulamadık” dedi.
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