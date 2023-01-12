Ekonomi Atıştırmalık devine büyük şok Ürünleri pahalı diye raflardan kaldırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atıştırmalık devine büyük şok: Ürünleri pahalı diye raflardan kaldırıldı

Ünlü bir market zinciri, Türkiye’nin önde gelen ünlü atıştırmalık markasının ürünlerini fiyat politikasına uymadığı gerekçesiyle satmama kararı aldı. Ürünler raflardan kaldırıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Atıştırmalık devine büyük şok: Ürünleri pahalı diye raflardan kaldırıldı
Ünlü bir markanın ürünleri pahalı diye raflardan kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yapılan indirimler, zincir marketlere de örnek olmuş ve birçok zincir market indirim ve fiyat sabitleme seferberliğine katılmıştı.

ÜRÜNLER RAFLARDAN KALDIRILDI

Şok, Migros, A101, Happy Center, CarrefourSA, BİM ve Çağrı Marketler seferberliğe katılırken bir market zincirinin aldığı karar vatandaş tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ünlü market zinciri Anpa Gross, ünlü atıştırmalık markasının ürünlerini fiyat politikası uymadığı gerekçesiyle satmama kararı aldı.

Seferberliğe destek artıyor
EKONOMİ
Seferberliğe destek artıyor

ZİNCİR MARKETLERE PERAKENDECİLER FEDERASYONU DA KATILDI

Türkiye Perakendeciler Federasyonu; gıda, temizlik ve mutfak ürünlerinde zam yapmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Federasyon tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanılmıştı:

“Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz” dedi. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulamasının yapılmadığı belirtilen açıklamada “Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek. Şu anki mevcut hâlde, indirimlerin haricinde özellikle gıdada dayanıklı tüketim grubu ürünlerinde, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldık. Ürüne zam yapan, market gibi gösteriliyor, böyle bir algı mevcut. Fakat bizler vatandaşlarımızla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bizler, tüketiciye ürünü en son sunan işletmeler ve zincirin son halkasıyız. Bu yüzden tüketici fiyatı bizde görüyor, bizi zamlı sattığımızı sanıyor. Burada üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor.

İndirim dalgasında sıra tekstilde
EKONOMİ
İndirim dalgasında sıra tekstilde

Amacımız enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak ise bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması lazım. Üreticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen, bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyiniz. Bu, 81 ildeki bütün yerellerin ricasıdır. Türkiye’deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız, her daim yanında olmaya devam edeceğiz”

SEFERBERLİĞİN FARKLI SEKTÖRLERE YAYILMASI BEKLENİYOR

Zincir marketlerde başlayan 'fiyat sabitleme' diğer önemli kalemlerde de yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu, gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor.

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