Ekonomi Seferberliğe destek artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seferberliğe destek artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı market raflarında karşılığını buldu. Zincir marketlerin yanı sıra mahalle bakkalları da milli seferberliğe dahil oldu. Esnaf ise fedakarlıkta bulunup fiyatları sabitleyerek indirim yaptıklarını söylerken, vatandaş da enflasyonla mücadele için atılan bu adımlardan memnun.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Seferberliğe destek artıyor
​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı market raflarında karşılığını buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı market raflarında karşılığını buldu. Zincir marketlerin yanı sıra mahalle bakkalları da milli seferberliğe dahil oldu. Esnaf ise fedakarlıkta bulunup fiyatları sabitleyerek indirim yaptıklarını söylerken, vatandaş da enflasyonla mücadele için atılan bu adımlardan memnun.

ÜRÜN SAYIMIZ AZ DA OLSA DESTEKLİYORUZ

Bunun bir seferberlik olması gerektiğini söyleyen bakkal işletmecisi Niyazi Yazıcı, “Zincir marketlerin yanında biz de esnaf olarak bu karara destek veriyoruz. Aslında biz küçük esnaf olarak, zincir marketler kadar fazla ürün alamıyoruz. Alım gücümüz onlara göre daha az. Ama yine de birçok ürünümüzde fiyat sabitlemesi yapacağız. Ülkemiz için elimizden geleni yaparız” dedi.

VATANDAŞIN HALİNDEN ANLARIZ

Esnaf olarak vatandaşın halini iyi bildiklerini ifade eden bakkal işletmecisi Cengiz Öğreten ise şunları söyledi: “Piyasadaki bu seferberliğe biz de varız diyoruz. Zaten önceden beri biz ürünlerin fiyatlarını sabitlemeye çalışıyorduk. Fiyatlarımızı her zaman minimum oranda tutuyorduk. Verilen kararla beraber bu konuda daha da hassas olmaya çalışıyoruz. Genel olarak ürünlerimize fabrika üzerinde fiyatlandırma yapılıp, ürünlerin üzerine eklenmesini talep ediyoruz. Bu şekilde hem müşteri güvenir hem de zamların önüne geçilmiş olur.”

Yasemin Aslanoğlu
Yasemin Aslanoğlu

MÜŞTERİYİ RAHATLATAN BİR ADIM

  • Karardan memnun olduğunu söyleyen Yasemin Aslanoğlu “İnsanlar daha önce marketlere gidip ürünlerin fotoğraflarını çekip kıyaslama yapar, ondan sonra alışveriş yapardı. Yeni getirilen kararla hepimiz bir nebze de olsa rahata kavuşacağız. Koşturmacadan kurtulmuş olacağız. Daha adil olacak, herkes kesesine göre hareket edecek. Diğer türlü bir markette farklı fiyat, diğer markette farklı fiyat, derken vatandaş oradan oraya savruluyordu. Bu kararla rahata ereceğiz İnşallah” dedi.

MARKET DOLAŞMAKTAN KURTULACAĞIZ

Fiyatların her yerde farklı olmasının vatandaşı çok yorduğuna vurgu yapan İbrahim Güven, “Verilen karardan çok memnunuz. Sadece zincir marketler değil küçük esnaf da bu uygulamaya geçti. Böylelikle ülkemiz için herkes elinden geleni yapmış oluyor. Bu kararın devam etmesini istiyoruz. Vatandaş olarak bu gibi adımlar bizleri memnun ediyor.” dedi. Sabiha Gürses ise “Her gün zam gelecek korkusuyla alışveriş yapmamış olacağız” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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