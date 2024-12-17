Avrupa Birliği Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü
Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ziyareti sonrası, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euro fon sağlayacağı duyuruldu.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 10 Aralık'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bölgedeki son gelişmeleri telefonda ele alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün soluğu Ankara'da aldı.
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen
Ursula von der Leyen
zirvenin ardından ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Leyen
"Türkiye'nin bu yıllar içerisinde kararlılıkla milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum. Bu çerçevede bu çabanız da biz de sizin yanınızda durduk. 2011 yılından bu yana AB neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. Bu çerçevede ilave bir milyon euronun 2024 yılı için şu anda tahsis edilmiş durumda olduğunu memnuniyetle bildiriyorum"
ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye 1 milyar euroluk fon
Türkiye'ye 1 milyar euroluk fon
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu açıklamalarından dakikalar sonrası ise AFP sıcak bir gelişmeyi aktardı.
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