Avrupa Birliği Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak

"Türkiye'nin bu yıllar içerisinde kararlılıkla milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum. Bu çerçevede bu çabanız da biz de sizin yanınızda durduk. 2011 yılından bu yana AB neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. Bu çerçevede ilave bir milyon euronun 2024 yılı için şu anda tahsis edilmiş durumda olduğunu memnuniyetle bildiriyorum"