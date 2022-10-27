Avrupa Merkez Bankası politika faizini 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2'ye, mevduat faizinin yüzde 1,50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,25'e yükseltildiği kaydedildi.

Böylece ECB, 1999'da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek ikinci faiz artışına gitmiş oldu. Banka, eylülde de üç temel politika faizini 75 baz puan artırmıştı.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın faiz oranlarını 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekti.

Faiz artırımı beklentiler doğrultusunda

Para piyasaları, çoğunlukla 75 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, Fransa ve İtalya'nın, borçlanma maliyetlerini yükselttikleri için ECB'nin faiz artırmasını istemediği belirtiliyordu.

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ECB, aldığı yüksek ikinci faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 9,9'a çıkan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, daha fazla faiz artışına da işaret etti.

ECB karar metninde, enerji ve gıda fiyatlarına vurgu yapılarak, Yönetim Konseyi'nin, para politikasının enflasyon beklentilerinde kalıcı bir yukarı yönlü kayma riskine karşı koruma hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, enflasyonu frenlemek için faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilerek, "Enflasyon hala çok yüksek ve uzun bir süre hedefin üzerinde kalacak." denildi.

ECB, bankaların hedefli uzun vadeli refinansman operasyonları (TLTRO III) şartlarında değişiklik kararı da aldı. Söz konusu kredi faiz oranlarının 23 Kasım 2022'den itibaren yeniden güncelleneceği ve bankalara ek geri ödeme seçenekleri sunulacağı bildirildi.

EKONOMİ Avrupa Merkez Bankası tarihi dönemeçte

EKONOMİ Avrupa Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltti