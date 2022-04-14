Avrupa’nın ilk decacorn’u olan Getir operasyonel ağını genişletecek

Getir, geçen yıl mart ayında Türkiye’nin unicorn’u unvanını almasının ardından bir yıl içinde 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu.

Bu değerleme ile Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1.052 unicorn şirket arasında 36. sıraya yükseldi ve aynı zamanda Avrupa’daki unicorn şirketler listesine dördüncü sıradan giriş yaptı.

Getir, yine aynı yıl içinde mucidi olduğu iş modelini Türkiye dışında 8 ülkeye daha götürerek dünyaya örnek olacak bir büyümeye imza attı.

DÜNYADA BİR İLKİ TEMSİL EDİYOR

2015 yılında faaliyete geçen Getir’in dünyada bir ilki temsil eden 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini anlatan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Biz Getir’i kurarken hikâyeyi sondan başa yazdık. Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedefimiz global bir marka olmaktı. Son yatırım turunda ulaştığımız değerlemeyle Avrupa’da hızlı market ürünleri teslimatı sektörünün ilk decacorn’u olduk” diye konuştu.

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YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÇEKTİ

Getir, aldığı yatırımlarla Türkiye girişim ekosistemine de ilham verdi. 2020 yılının ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcının Seri A turunda 38 milyon dolarlık yatırım yapmasıyla başlayan Getir’in yatırım hikayesi, 2021 yılının ocak ayında ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni bir yatırım almasıyla devam etti. Geçen yıl mart ayında tamamlanan üçüncü yatırım turunda 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye’nin unicorn’u oldu. Hemen ardından da Getir, 2021 yılının haziran ayında dördüncü yatırım turu sonrası 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz ay son yatırım turunu 768 milyon dolar yatırımla tamamlayan Getir, 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Tütek, “Türkiye Girişimci ekosisteminin önünü açtık. Çıktığımız yatırım turlarında daha önce Türkiye’de olmayan yatırım fonlarını getirdik. Bizimle birlikte girişimci ekosistemi büyüdü. Toplamda 2 milyar dolardan fazla yatırım aldık” dedi.

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9 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Getir, aldığı yatırımlarla yurt dışında hızlı büyüme sağladı. 40 milyona yakın indirme sayısı ile Getir, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Şu anda Türkiye’de 81 ilde, 760’tan fazla Getir, GetirBüyük ve GetirSu deposu ile hizmet veren Getir, yurt dışına ilk adımı 2021’in başında Londra ile attı. Getir, bir taraftan İngiltere’de şehir sayısını artırırken diğer taraftan Kıta Avrupası’nda büyümesini sürdürdü.

Getir’in global marka olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Tütek, “Geçen yıl ocak ayında Londra ile girdiğimiz İngiltere pazarında, bir yıl içinde liderlik koltuğuna oturduk. Geçtiğimiz kasım ayının sonunda İngiltere’de hizmet veren Weezy’nin tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirdik. Kıta Avrupası’nda ilk durağımız ise Nisan 2021’de Hollanda’da Amsterdam oldu. Hollanda’nın ardından Almanya ve Fransa’ya açıldık. Geçen yıl temmuz ayında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’u satın alarak bölgedeki konumumuzu güçlendirdik. Bu satın alma sonrası İspanya’da Barselona ve Madrid’de, İtalya’da Milano’da hizmete başladık. Daha sonra da Portekiz’de Lizbon’u hizmet ağımıza ekledik. Getir’in global yolculuğu Kasım 2021’de Amerika’ya ulaştı. ABD pazarına Chicago’dan giriş yaptık, devamında New York’ta ve Boston’da hizmet vermeye başladık. Şu anda yurt dışında toplamda 56 şehirde hizmet veriyoruz” dedi.

Tütek, “Son bir yılda yurt dışında 8 ülkede faaliyete başladık. Bu yıl ise bulunduğumuz ülkelerde büyümeye odaklanacağız. Bu ülkelerde operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemde de konumumuzu güçlendirerek, hızlı teslimat sektöründeki en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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90 FARKLI UYRUKTAN ÇALIŞANI VAR

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyürken, çalışanlarına yatırım yapmaya ve bünyesine yeni yetenekleri katmaya devam eden Getir’de 90 farklı uyruktan çalışan bulunuyor. Norveç’ten Avustralya’ya, Belarus’tan Uganda’ya kadar birçok farklı ülkeden çalışanı bulunan Getir, global şirket pozisyonunu güçlendiriyor.

Yurt içi ve yurt dışında hızla ekiplerini büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Tütek, “Yurtiçi ve yurt dışında bayilerimize bağlı saha çalışanlarımızla birlikte 30 binin üzerinde bir ekibiz. Tersine beyin göçünün önünü açtık. Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık 1-2 bin kişi aramıza katılıyor. Yurt dışında bizimle çalışmak isteyenlerin çok fazla olması ayrıca gurur veriyor. Getir isminin bulunduğumuz ülkelerde toplumun her kesimi tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Yatırımcılar da insan gücümüze, sahip olduğumuz deneyime ve teknolojiye yani yazılıma yatırım yapıyor. En büyük yatırımı yazılım ekibine ve data ekibine yapıyoruz” diye konuştu.

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