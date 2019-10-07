Ayakkabı fuarına 30 bin alıcı geldi

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, 60 bin metrekarelik alanda 500'e yakın firmanın binin üzerinde markasını sergilediği fuarı 30 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti. Alanında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD'da, dünya trendini belirleyen on binlerce ayakkabı ilk kez profesyonel alıcıların beğenisine sunuldu.

MİLYAR DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI SAĞLADI

Potansiyel ticaret fırsatlarının sunulduğu fuar, yapılan ikili görüşmelerle birlikte milyarlarca dolarlık iş bağlantılarına sahne oldu.