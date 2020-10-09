Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik detay: Büyük çöküş başlayacak

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 10 gün önce Ermenistan’a yönelik başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda asker, askeri teçhizat ve diğer savaş ekipmanları imha edildi.

Bugüne kadar yaşanan çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve diğer zırhlı araçlar, 270 topçu bataryası roket atar sistemleri ve havanlar, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta karargahı ve karakolu, 8 silah mühimmat deposu, 150 adet askeri araç ve bir adet S300 hava savunma sistemi yok edildi.

KÖŞEYE SIKIŞTILAR!

Azerbaycan ordusu işgal altındaki Karabağ'ı geri almak için hızla bölgeye doğru ilerlerken köşeye sıkışan Ermenistan ordusu ise askeri araç ve gereçleri arkalarında bırakarak bölgeden kaçarken, kimi zaman aldığı ağır darbenin acısını sivillerden de çıkarmaktan geri durmuyor.

EKONOMİ Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar

30 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Harekatta bir kent, bir kasaba ve 26 yerleşim birimi yeniden Azerbaycan'a kavuşurken, Ermenilerin cephe hattının dışına yönelik gerçekleştirdiği havan, top ve füze saldırılarında 30 sivil Azerbaycan vatandaşı şehit olurken 150'ye yakın yaralı da tedavi altına alındı.

YER ÜSTÜ VE ALTI ZENGİNLİKLERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ BÖLGE

28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen ve Azerbaycan ordusunun geri almak için operasyonlar düzenleyerek hızla ilerlediği Dağlık Karabağ jeopolitik açıdan olduğu kadar yer altı zenginlikleri bakımından oldukça önemli bir bölge. Ermenistan'ın uzun yıllardır işgal ettiği bölgeden ısrarla bu zamana kadar vazgeçememesinin perde arkasında ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'a bölgenin nefes borusu olması yatıyor.

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Dağlık Karabağ, Ermenistan ve İran'ı da kontrol edebilecek jeopolitik konumuyla da ön plana çıkıyor.

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RAPORLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda hazırladığı Karabağ ve çevresinde Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarındaki illegal ekonomik faaliyetlerini konu alan rapor bu detayları gözler önüne seriyor.

Raporda işgal altındaki topraklar vergi indirimi, bedava ev ve hibe krediler gibi çeşitli teşvik programlarıyla cazip hale getirilirken Azerbaycan toprağı olan Laçin, Şuşa, Zengilan, Kubatlı, Kelbecer ve Hocavend gibi bölgelerdeki değerli madenler, orman ve tarım alanları illegal bir şekilde işletilerek Ermenistan’da üretilmiş gibi gösterilerek uluslararası pazarlara gönderiliyor.

Dağlık Karabağ bölgesi.

150'DEN FAZLA MADEN YATAĞI VAR

Su kaynakları açısından verimli olan bölge tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretimi açısından da önem arz ederken öte yandan işgal altındaki topraklarda yer üstünde olduğu kadar altında da büyük bir servet yatıyor. Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan topraklarında 150'den fazla ayrı altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yatağı işletilerek ihracat yapılıyor.

Sadece Kelbecer’deki bir madende 150 ton altın rezervi keşfedilmiş durumda.

Hazırlanan raporda işgal altındaki topraklarda üretim yapan şirketlerin çoğunun Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan’a yakın isimler olduğuna da dikkat çekiliyor.

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BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan ordusu, hızla işgal altındaki topraklara doğru ilerlemeye başlayınca yasa dışı olarak faaliyet gösteren yatırımcılar da bölgeden bir bir kaçmaya başladı. İşgal altındaki Karabağ bölgesinde altın arayan Rus şirket madenlerin bombalanması tehdidi yüzünden tüm çalışmalarını durdurarak askıya alırken, çalışanlarını da bölgeden uzaklaştırdı.

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Ermenistan'ın altın ihracatının yüzde 99'unu Ruslar yapıyor.

60 MİLYON TON PETROL BULDULAR

Öte yandan uzmanlar bölgenin petrol rezervleri bakımından önemine de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni bir petrol yatağı bulundu."Karabağ" ismi verilen petrol yatağının 60 milyon tondan fazla petrol rezervine sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar bu petrolün taşınması esnasında geçtiği yerlere mutlaka bir pasta bıraktığını Ermenistan’ın ise bu pastadan payını almak için çaba sarf ettiğine dikkat çekiyor.

Ermenistan ekonomisinde asıl çöküşün Dağlık Karabağ bölgesinin yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesiyle başlayacağı belirtiliyor.

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KARABAĞ BÖLGESİ

Karabağ, Azerbaycan'da Kür ve Aras nehirleriyle Ermenistan sınırları içinde bulunan Gökçe Gölü arasındaki dağlık bölge ile buraya bağlı ovalardan, Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan yerleşim yerinden meydana geliyor. Dağlık Karabağ ise yüzölçümü 18 bin kilometrekarelik Karabağ'ın 4 bin 392 kilometrelik kısmını kapsarken, Hankendi merkez olmak üzere Şuşa, Ağdere, Hocavend, Hocalı ve diğer yerleşim birimlerinden oluşuyor.

OYNAT 01:26 Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait karargahları bir bir vuruyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece yaşanan çatışmalar neticesinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlere ait askeri karargah, silah ve mühimmat depolarını imha ettiği yeni görüntü paylaştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:55 Ermenistan'ın attığı roket, Gence'de okulun arka sokağına düştü Ermenistan'ın gece saatlerinde Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıda, bir roket Gence'deki bir okulun arka sokağına düştü. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda sokakta kimsenin olmamasıyla büyük kayıpların önüne geçildi. BiP'te paylaş

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