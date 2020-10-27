Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 27 yıl sonra geri alındı Azerbaycan ekonomisini ihya edecek üç şehir
DÜNYA EKONOMİSİ

Azerbaycan ordusu ekonomik olarak kritik olan üç kenti ele geçirdi

27 yıl sonra geri alındı: Azerbaycan ekonomisini ihya edecek üç şehir

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için hızla ilerleyişini sürdürürken, operasyonların başladığı 27 Eylül'den bu yana çok sayıda köy ve şehir de Ermenistan ordusunun işgalinden temizlenerek tekrardan ele geçirildi. Özellikle Kelbecer-Laçin iktisadi bölgesinde yer alan Zangilan, Gubadlı ve Cebrail'in kurtuluşunun ardından iktisadi bölgenin yüzde 50'si de Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Diğer bölgelerden bir takım ekonomik avantajları ile ayrılan bölge, Azerbaycan'ın ekonomik olarak da kalkınmasında önemli rol oynayacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Ermenistan'ın işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Gubadlı'nın uydudan görüntüsü.
Ermenistan'ın işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Gubadlı'nın uydudan görüntüsü.

Azerbaycan ordusu Ermenista'nın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor.

Operasyonlar kapsamında bu zamana kadar üç kent merkezi, üç kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeler Ermenistan’ın işgalinden kurtarılarak bölgede kontrol sağlandı.

Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgelerden üçü ise ekonomik olarak oldukça dikkat çekiyor.

Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak
DÜNYA
Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak

Söz konusu şehirler ise; 1993’te işgal edilen Gubadlı, Zengilan ve Cebrail.

Dağlık Karabağ bölgesinde işgalden kurtarılan yerler.

Azerbaycan ordusunun havadan çektiği görüntülerde işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki madenlerin Ermenistan tarafından acımasızca sömürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bölgede keşfedilen 112 ton altın olduğu ve bunların çoğunun yabancı şirketler tarafından çıkarılarak dünyaya pazarlandığı belirtilmişti.

Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar
FOTOĞRAF 15
Title
Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı redderek birliklerinden firar etmeye başladı.
Title
Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı.
Title
Cephede hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı Ermenistan ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı.
Title
Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti.
Title
Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği Dağlık Karabağ'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı.
Title
Ermeni asker, 1500 paralı askerin Azerbaycan Ordusu'na karşı savaşmaya hazırlandığını kaydetti. Her paralı askerin ayda 600 dolar aldığını ve 10-15 kişilik gruplar halinde askeri eğitim verildiğini söyledi.
Title
​Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Title
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte COVID-19 raporu veren bir doktoru tutukladı.
Title
Ermeni askerlerin sahte koronavirüs sertifikasıyla ordudan kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
Title
Ermenistan'da sosyal ağlardaki paylaşımlarında bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor.
Title
Ermenistan'da bin ile iki bin dolara sahte bir COVID-19 sertifikası alınırken, günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor.
Title
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
Title
Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi.
Title
Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.
Title
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.
Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar
Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan'ın sahadaki ezici üstünlüğü karşısında hayatlarından endişe duyan çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Raporu düzenleyen doktor düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanırken, sahte COVID-19 raporuna askerlerin bin ile iki bin dolar arasında para ödediği öğrenildi.

BÖLGE MADEN ZENGİNİ

Ancak bölge sadece altın madenleri açısında zengini bir bölge değil. Azerbaycan Ekonomik Reformlar Analiz ve İletişim Merkezi raporlarına göre; Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesi taş, kil, cephe taşı, renkli taş ve tatlı yeraltı su kaynakları ile öne çıkıyor.

  • Öyle ki, Gubadlı bölgesinde 6.247.000 m3 kesilmiş taş rezervi, 990.000 m3 inşaat kili ve 1.100 ton akik taşı rezervi yer alıyor.

Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar
EKONOMİ
Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TÜM TALEBİNİ KARŞILAYABİLİR

İşgalden temizlenen Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin bir parçası olan Gubadlı bölgesi, diğer bölgelere kıyasla maden kaynakları, mineraller ve turizm potansiyeli anlamında ciddi bir potansiyel barındırıyor.

Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin bir parçası olan Gubadlı bölgesi, doğal kaynaklar açısından Cebrail ve Zangilan ile birçok ortak özelliğe sahiptir.

Her üç bölgede de bulunan kereste fabrikaları, ülkenin inşaat sektöründeki talebin karşılanmasında doğrudan rol oynayacak.
  • Cebrail ve Zangilan mahalleleri ile Gubadlı ilçesinin kurtarılmasından sonra, inşaat sektörünün tüm talebinin yerel kaynaklardan karşılanabileceği ifade ediliyor.

Dağlık Karabağ Bölgesi.

Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor Rus şirket ise 112 ton altın için silah ve asker yığıyor
EKONOMİ
Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor Rus şirket ise 112 ton altın için silah ve asker yığıyor

HİDROELEKTRİK SANTRALİ KURULACAK

Azerbaycan'da yayın yapan lent.az isimli internet haber sitesinde yer alan bilgiye göre; bölgedeki su kaynakları sulama ve hidroelektrik için de oldukça uygun. Uzmanlara göre; Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin büyük bir kısmına su sağlayabilen Gubadlı bölgesinin su kaynaklarını kullanarak yaklaşık 40 MW kapasiteli bir hidroelektrik santrali inşa etmek de mümkün.

TARIM ÜRÜNLERİYLE DE BEREKETLİ BÖLGE

Öte yandan Gubadlı bölgesi tarımsal ürünler bakımından da oldukça bereketli. Bölgede, son verilere göre yılda 15000 tona kadar tahıl ürünü, yaklaşık 12000 ton yem, ortalama 2000 ton tütün, 3 bin 200 tona kadar et ve süt ürünü, 3000 ton üzüm, 70 ton koza üretiliyordu. Çeltik üretiminin de yapıldığı bölge pirinciyle de ünlü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk F-16'larıyla dünyaya meydan okudu: Eğer bize saldırırlarsa...
OYNAT 01:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk F-16'larıyla dünyaya meydan okudu: Eğer bize saldırırlarsa...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dünya beşten büyüktür' sözüyle Ermenistan'a sessiz kalan ülkelere yüklendi. 'Türk F-16'ların Azerbaycan'da ne işi var?' Sorularını da yanıtlayan Aliyev, ''Türk kardeşlerimiz onları bize manevi destek vermek için saklıyorlar. Eğer ki bize saldırırlarsa o F-16'ları görecekler orada'' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
Ekonomi

Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" şeklinde konuştu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.