27 yıl sonra geri alındı: Azerbaycan ekonomisini ihya edecek üç şehir

Azerbaycan ordusu Ermenista'nın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor.

Operasyonlar kapsamında bu zamana kadar üç kent merkezi, üç kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeler Ermenistan’ın işgalinden kurtarılarak bölgede kontrol sağlandı.

Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgelerden üçü ise ekonomik olarak oldukça dikkat çekiyor.

DÜNYA Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak

Söz konusu şehirler ise; 1993’te işgal edilen Gubadlı, Zengilan ve Cebrail.

Dağlık Karabağ bölgesinde işgalden kurtarılan yerler.

Azerbaycan ordusunun havadan çektiği görüntülerde işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki madenlerin Ermenistan tarafından acımasızca sömürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bölgede keşfedilen 112 ton altın olduğu ve bunların çoğunun yabancı şirketler tarafından çıkarılarak dünyaya pazarlandığı belirtilmişti.

FOTOĞRAF 15 Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı redderek birliklerinden firar etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı. Cephede hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı Ermenistan ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı. Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti. Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği Dağlık Karabağ'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı. Ermeni asker, 1500 paralı askerin Azerbaycan Ordusu'na karşı savaşmaya hazırlandığını kaydetti. Her paralı askerin ayda 600 dolar aldığını ve 10-15 kişilik gruplar halinde askeri eğitim verildiğini söyledi. ​Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte COVID-19 raporu veren bir doktoru tutukladı. Ermeni askerlerin sahte koronavirüs sertifikasıyla ordudan kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ermenistan'da sosyal ağlardaki paylaşımlarında bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor. Ermenistan'da bin ile iki bin dolara sahte bir COVID-19 sertifikası alınırken, günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi. Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan'ın sahadaki ezici üstünlüğü karşısında hayatlarından endişe duyan çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Raporu düzenleyen doktor düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanırken, sahte COVID-19 raporuna askerlerin bin ile iki bin dolar arasında para ödediği öğrenildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

BÖLGE MADEN ZENGİNİ

Ancak bölge sadece altın madenleri açısında zengini bir bölge değil. Azerbaycan Ekonomik Reformlar Analiz ve İletişim Merkezi raporlarına göre; Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesi taş, kil, cephe taşı, renkli taş ve tatlı yeraltı su kaynakları ile öne çıkıyor.

Öyle ki, Gubadlı bölgesinde 6.247.000 m3 kesilmiş taş rezervi, 990.000 m3 inşaat kili ve 1.100 ton akik taşı rezervi yer alıyor.

EKONOMİ Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TÜM TALEBİNİ KARŞILAYABİLİR

İşgalden temizlenen Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin bir parçası olan Gubadlı bölgesi, diğer bölgelere kıyasla maden kaynakları, mineraller ve turizm potansiyeli anlamında ciddi bir potansiyel barındırıyor.

Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin bir parçası olan Gubadlı bölgesi, doğal kaynaklar açısından Cebrail ve Zangilan ile birçok ortak özelliğe sahiptir.

Her üç bölgede de bulunan kereste fabrikaları, ülkenin inşaat sektöründeki talebin karşılanmasında doğrudan rol oynayacak.

Cebrail ve Zangilan mahalleleri ile Gubadlı ilçesinin kurtarılmasından sonra, inşaat sektörünün tüm talebinin yerel kaynaklardan karşılanabileceği ifade ediliyor.

Dağlık Karabağ Bölgesi.

EKONOMİ Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor Rus şirket ise 112 ton altın için silah ve asker yığıyor

HİDROELEKTRİK SANTRALİ KURULACAK

Azerbaycan'da yayın yapan lent.az isimli internet haber sitesinde yer alan bilgiye göre; bölgedeki su kaynakları sulama ve hidroelektrik için de oldukça uygun. Uzmanlara göre; Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin büyük bir kısmına su sağlayabilen Gubadlı bölgesinin su kaynaklarını kullanarak yaklaşık 40 MW kapasiteli bir hidroelektrik santrali inşa etmek de mümkün.

REKLAM

TARIM ÜRÜNLERİYLE DE BEREKETLİ BÖLGE

Öte yandan Gubadlı bölgesi tarımsal ürünler bakımından da oldukça bereketli. Bölgede, son verilere göre yılda 15000 tona kadar tahıl ürünü, yaklaşık 12000 ton yem, ortalama 2000 ton tütün, 3 bin 200 tona kadar et ve süt ürünü, 3000 ton üzüm, 70 ton koza üretiliyordu. Çeltik üretiminin de yapıldığı bölge pirinciyle de ünlü.

OYNAT 01:05 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk F-16'larıyla dünyaya meydan okudu: Eğer bize saldırırlarsa... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dünya beşten büyüktür' sözüyle Ermenistan'a sessiz kalan ülkelere yüklendi. 'Türk F-16'ların Azerbaycan'da ne işi var?' Sorularını da yanıtlayan Aliyev, ''Türk kardeşlerimiz onları bize manevi destek vermek için saklıyorlar. Eğer ki bize saldırırlarsa o F-16'ları görecekler orada'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



