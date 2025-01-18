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Azerbaycan ve Küba ile 'çifte vergilendirme' kalkıyor

Azerbaycan ve Küba ile 'çifte vergilendirme' kalkıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
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Azerbaycan ve Küba ile çifte vergilendirmeyi kaldıran uluslararası anlaşmalar, TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçerek, onanmak üzere Meclis Genel Kurulu'na gönderildi.

Türkiye yakın komşuları kadar uzak ticaret partnerleriyle de var olan ekonomik ilişkisini güçlendirmek için yeni adımlar atıyor. Son olarak Azerbaycan ve Küba ile çifte vergilendirmeyi kaldıran uluslararası anlaşmalar, TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçerek, onanmak üzere Meclis Genel Kurulu'na gönderildi. Azerbaycan ve Küba ile çifte vergilendirmeyi kaldırma anlaşmaları ile ikili ticaret hacmi büyüyecek. Bu ülkelerle yapılan ticarette şirketlerin vergi kaçırmasının da önü alınacak.

AĞIR VERGİLENDİRMEYE SON

İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Ankara-Bakü hattındaki yakınlaşma sadece enerji alanında değil ticaret noktasında meyveleri verdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi ve doğrudan yatırımların artması için çifte vergilendirmenin kaldırılmasına karar verildi. Türkiye'nin Azerbaycan'da 17 milyar dolar, Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 21 milyar doları aşan doğrudan yatırımları bulunuyor. Anlaşma ile taraf devletler, ikili ticaret hacmini güçlendirmesi adına vergi mükelleflerin daha ağır vergilendirilmesine engel olacak. Teşebbüslere, risk almadan yatırım yapma olanağı da tanınacak. Buna göre taraf ülkelerdeki yatırımcılar, yatırımlarının ya da iştiraklerinin ileride karşılaşacakları vergi ile ilgili her türlü mükellefiyeti hesaplayabilme hakkına sahip olacak.

KÜBA İLE TİCARET 2 KATI ARTTI

Küba ile son yıllarda artan ekonomik faaliyet anlaşmayı zorunlu hale getirdi. Küba'yla ikili ticaret hacmi 2023 yılında yaklaşık 69 milyon dolarken 2024 yılının ilk on bir ayında ise toplam 128,7 milyon dolara ulaştı.



#Azerbaycan
#Küba
#Ekonomi

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