Bakan Şimşek Salzburg Zirvesi'ni değerlendirdi: Türkiye'nin küresel belirleyici durumunu vurguladık

“Avrupa’nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme” temalı Salzburg Zirvesindeyiz.



Zirvenin küresel politika oturumunda panelist olarak; Türkiye’nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin… pic.twitter.com/D2Ckp1GYQG