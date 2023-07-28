Bakan Şimşek Salzburg Zirvesi'ni değerlendirdi: Türkiye'nin küresel belirleyici durumunu vurguladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Salzburg'da.
Bakan Mehmet Şimşek, Avusturya'da katıldığı Salzburg Zirvesi'nde bir konuşma yaptıktan sonra ikili görüşmelerde de bulundu.
Bakan Şimşek, bugün sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla Salzburg Zirvesinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Zirvenin küresel politika oturumunda panelist olarak; Türkiye’nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık.
"İkili görüşmeler gerçekleştirdik"
Zirvenin marjında Moldova Cumhurbaşkanı Sn. Maia Sandu, AB Bütçe ve Yönetimden sorumlu Komiseri Sn. Johannes Hahn, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Sn. Borge Brende ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik.