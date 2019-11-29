Ekonomi Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi Günde 1000 TL kazandıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde 1000 TL kazandıracak

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde 1000 TL kazandıracak

Akdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı. Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta "Balon balığı zehirli olduğundan yenmediği ve satışı yasak olduğu için balıkçılarımız mağdur. Balon balıklarının ihraç edileceği haberini okuyan balıkçı arkadaşlarımız heyecanlandı çünkü artık ağlarına takılan balon balıklarını öldürüp atmayacaklar" dedi.

Haber Merkezi AA
Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacak.
Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Balon balığı için Kanada'nın kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu, 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz." sözleri ile yaptığı açıklama, bu canlının sık görüldüğü yerlerden Antalya bölgesindeki balıkçıları umutlandırdı.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, son yıllarda Antalya Körfezi'nde sıkça görülmeye başlanan bu balığın özellikle dipte yaşayan balık türlerine zarar verdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli: Balon balığı zehir saçmayacak, ilaç olacak
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: Balon balığı zehir saçmayacak, ilaç olacak

Balıkçıların, balon balıklarının ekonomik değeri yüksek türlere ve ağlara zarar vermesi nedeniyle kendilerine sürekli dert yandığını aktaran Balta, "Balon balığı zehirli olduğundan yenmediği ve satışı yasak olduğu için balıkçılarımız mağdur. Balon balıklarının ihraç edileceği haberini okuyan balıkçı arkadaşlarımız heyecanlandı. Çünkü artık ağlarına takılan balon balıklarını öldürüp atmayacaklar." dedi.

Alımlar başladığında balıkçıların balon balıkları için özel sistemlerle avlanmaya çıkacaklarına değinen Balta, bu sayede balıkçılar için yeni bir ekmek kapısı açılmış olacağını dile getirdi.

Teneke kutu yiyen balon balığı balıkçıları şoke etti
OYNAT 00:53
Teneke kutu yiyen balon balığı balıkçıları şoke etti
Muğla'da balon balığı tutan balıkçılar tenekeden olan içecek kutularını balığa yediriyor. Kopması zor olan teneke kutularını tek ısırıkta koparan ve yiyen balon balığının ne kadar tehlikeli olduğu gözler önüne seriliyor.


Günde 1000 liralık kazanç

  • Balta, sadece balon balığı avlamak için denize açılacak balıkçıların tahminlerine göre günde bin liraya yakın bir kazanç elde edebileceğini bildirdi.

"Hızla çoğalıyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Akdeniz ekosistemine Kızıldeniz yoluyla geçiş yapan balon balıklarının çoğaldığına dikkati çekti.

Bu türün tüm Akdeniz faunasını risk altına aldığına işaret eden Gökoğlu, "Balıkçı ağlarına, balıkçının ağlarında yakalanan balıklara, balıkçıların araç gereçlerine zarar vermeye başladılar. Akdeniz ekolojik sistemi için risk oluşturan türler. Şu anda Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz yedi tür var. Bir tanesi çok büyük ve iri bir tür. Ancak yoğun olarak küçük tür bulunuyor." diye konuştu.

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu
GÜNDEM
Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

"Diğer türleri risk altına sokuyor"

Balon balıklarının ekosistemdeki diğer türler üzerinde baskı kurduğunu vurgulayan Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Balon balıkları, diğer türleri risk altına sokuyor. Bu balığın ekonomiye kazandırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ya toksininin ya da etinin ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Balon balıklarının ihraç edilecek olması sevindirici bir haber. Eskiden yok etmeye çalışıyorduk. Eğer böyle bir olay gerçekleştirilirse, balıkçılar bundan kazanım sağlayacaktır, ülke ekonomisine katkısı olacaktır. Balıkçılar olsun, vatandaş olsun herkes eline olta alıp tutmak isteyecektir. Bu şekilde de azaltma yoluna gidilebilir."

Gökoğlu, balon balıklarından korkulmaması gerektiğini, herkesin gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.

Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü ve panzehri yok
HAYAT
Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü ve panzehri yok
Sıkışıp kaldık

Sıkışıp kaldık

​Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı.
Günde 1000 TL kazandıracak

Günde 1000 TL kazandıracak

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi.
Turizmdesevindiren gelişme

Turizmde
sevindiren gelişme

​Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,47 arttı.
Belirgin<br>şekilde geriledi

Belirgin
şekilde geriledi

​Merkez Bankası ekonomi için güzel haberi verdi.
Dünya devleri<br>sıraya girdi

Dünya devleri
sıraya girdi

​Yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretildi.
İstenen<br>ceza belli oldu

İstenen
ceza belli oldu

Ceren hoca, öğrencisi tarafından öldürülmüştü.

Su zammına<br>ilginç savunma

Su zammına
ilginç savunma

"İndirim yapacağız" dedik "Zam yapmayacağız" demedik.

Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

1 Aralık'ta başlıyor, cezası 625 lira.
Yatırımlar <br>yüzde 16,6 arttı

Yatırımlar
yüzde 16,6 arttı

Fuat Oktay'dan Türkiye'ye gelen yatırımlarla ilgili çarpıcı açıklama.
Ek ders <br>ücreti müjdesi

Ek ders
ücreti müjdesi

​Öğretmenler ara tatillerde de alabilecekler.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
5 Yunan polisi<br>beni 2 saat dövdü

5 Yunan polisi
beni 2 saat dövdü

​Yunanistan 68 kaçak göçmeni Türkiye'ye geri itti.
Devreyi kapattı

Devreyi kapattı

​G.Saray'a Falcao'dan bir kötü haber daha geldi.
4 ilde eş zamanlı operasyon

4 ilde eş zamanlı operasyon

​Organize suç örgütüyle ilgili 38 şüpheli gözaltına alındı.
Türk bankalarından dev satın alma

Türk bankalarından dev satın alma

Yüzde 85'i alınan JCR'deki hisse oranları belli oldu.
Pastaneye hırsızlık için girdi, para bulamayınca pasta ve börek yedi
Gündem

Pastaneye hırsızlık için girdi, para bulamayınca pasta ve börek yedi

Hırsız, kapının kilidini açarak pastaneye girdi. Kasaya yönelen hırsız burada para bulamayınca, iş yerinde bir süre gezindi. Daha sonra pastanede bulunan pasta ve börekleri yiyen zanlı, elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.
Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı
Gündem

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Sivas-Erzincan sınırında bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara'da sosyal yardım skandalı: AK Parti'den istifa ederseniz yardımlar devam edecek
Gündem

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara'da sosyal yardım skandalı: AK Parti'den istifa ederseniz yardımlar devam edecek

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sosyal yardımlar hakkında iddia edilen 'AK Parti'den istifa edin başka partilere üye olun' söylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal yardım alan hemşehrilerimiz, belediyeden birileri tarafından aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor. Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar" ifadeleri ile tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.