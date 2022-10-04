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DÜNYA EKONOMİSİ

Batı'da dev iflas tedirginliği: İsviçreli Credit Suisse eriyor

Finans devleri Credit Suisse ve Deutschebank’ın iflas edebileceği iddiaları finans piyasalarını sallıyor. İngiltere, 4 trilyon doları bulan emeklilik fonlarının yaşadığı krizi önlemek için 65 milyar sterlinlik paket açıkladı. Rusya yaptırımlarıyla enerjide başlayan yangın, batı finans piyasaların tedirgin ediyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Batıda dev iflas tedirginliği: İsviçreli Credit Suisse eriyor
Credit Suisse hisseleri düşüyor.

Batı finans sistemi, 2008 krizinden sonraki en derin krizine doğru adım adım ilerliyor. Avrupa’nın önemli bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ve İngiltere emeklilik sisteminin zorda olduğuna yönelik iddialar piyasaları tedirgin etmeye yetti. ABD ve Avrupa ülkelerindeki Merkez Bankaları’nın agresif faiz artışı sonrasında borsalarda sert düşüşler görüldü. Rusya ile karşılıklı yaptırımlar sonrasında ise enerji piyasalarında başlayan yangının finansal piyasalara sıçradığına dair işaretler var.

HİSSELER TEPETAKLAK

Yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık varlık yöneten İsviçreli Credit Suisse Group ve Almanya’nın finans devi Deutschebank’ın iflas edebileceği iddiaları piyasaları sallamaya yetti. Her iki banka yöneticilerinin teskin edici açıklamalarına rağmen özellikle finans devi Credit Suisse hisseleri dün sabah yüzde 9 değer kaybetti. Böylece, sene başından bugüne toplam kayıp yüzde 60’a ulaştı.

İSVİÇRELİ CREDIT SUISSE ERİYOR

Bankanın Şubat 2021’de 34.9 milyar dolarlık piyasa değeri, 10 milyar dolar seviyesine geriledi. Banka geçtiğimiz yıl da 5,5 milyar dolar zarar açıklamış ve şirketin önemli isimleriyle yollar ayrılmıştı. Piyasalarda yaşanan bu gelişme akıllara, ‘Avrupa’da yeni bir bankacılık krizi mi yaşanacak?’ sorusunu getirdi. Merkez bankalarının müdahalesine rağmen, Londra gibi önemli finans merkezlerinde işlerin kontrolden çıkmasından endişe ediliyor.

4 TRİLYON DOLARLIK EMEKLİLİK FONU KRİZİ

Zira İngiltere’nin bir süredir yaşadığı Sterlin krizi sorunun önemli kanıtı olarak gösteriliyor. İngiltere Merkez Bankası, geçtiğimiz gün vergi kesintisi düzenlemeleri sebebiyle sarsılan piyasalara müdahale etmek zorunda kaldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Mirror, emeklilik fonlarındaki derinleşen sorunlara dikkat çekerek, geçen hafta uygulanmaya başlayan 65 milyar sterlinlik tahvil alım paketinin emeklilik fonlarının ‘çöküşünü’ şimdilik durdurduğunu yazdı. 4 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilen İngiltere emeklilik fonlarındaki çıkmazın ülkeyi kaosa sürükleyebileceğinden endişe ediliyor.

İngiltere’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), İngiltere'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü düşürdü. S&P açıklamasına göre, ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA", yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi. S&P raporunda, “Güncellenen tahminimizin, ekonomik ortamın daha da bozulması nedeniyle, ekonomik büyümesinin zayıflaması veya piyasa güçleri ve parasal faktörler nedeniyle hükümetin borçlanma maliyetlerinin beklenenden fazla artması gibi ek risklere tabi olduğunu düşünüyoruz" denildi.

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