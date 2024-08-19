Batman turizmde çıtayı yükseltti

Batman, petrol dışında turizmde de adını duyurmak istiyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm yarışında hak ettiği noktaya gelmek isteyen Batman, çıtayı yükseltiyor. Şehirde hedef kısa vadede 50 bin yabancı ve 750 bin yerli ziyaretçiyi ağırlamak. Geçen yıl 362 bin 461 yerli ve 25 bin 526 yabancı turizm için şehre geldi. Bu yılın ilk 7 ayında ise 287 bin 454 yerli, 21 bin 869’u yabancı olmak üzere 309 bin 314 misafir ağırlandı. 2023’ün aynı döneminde bu rakam 250 bin seviyesindeydi. Son verilere göre Batman, turizmde kendi rekorlarını kırmış durumda. Turizme katkı sunmak amacıyla şehrin altyapısı modernleştirilirken, Kurtalan Ekspresi ile de ulaşıma çeşitlilik sağlıyor. Konaklama için 35 otel, 3 bin 332 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.