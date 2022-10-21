Ekonomi BDDKdan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma Şirketlerin yabancı varlık sınırı 10 milyon TL oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK’dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma: Şirketlerin yabancı varlık sınırı 10 milyon TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kullanacak şirketlerin 15 milyon TL'lik yabancı varlık sınırının 10 milyon liraya indirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BDDK’dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma: Şirketlerin yabancı varlık sınırı 10 milyon TL oldu
Arşiv.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik, koordineli makro ihtiyati adımlar atılmaya devam ediliyor.

  • Bu doğrultuda alınan Kurul kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Daha önce yeni nakdi ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlığın bulunması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'u aşması durumunda geçerli oluyordu.

Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek.

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