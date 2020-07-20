Bir bardak çay fiyatına bir kilo vişne: Yine hayal kırıklığına uğradılar Bir bardak çay fiyatına bir kilo vişne: Yine hayal kırıklığına uğradılar Kütahya’da vişnenin toptan kilo fiyatının 2 TL olması üreticileri zor dudumda bıraktı. Hayal kırıklığına uğradığını belirten vişne üreticisi Ali Çakal, "Vişnenin toptan kilo fiyatı 5-6 yılda sadece 50 kuruş arttı. Giderlerimiz ise yüzde 500’ün üzerinde arttı. Bu yıl vişneyi toptan 2 TL’ye satabiliyoruz" dedi.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 12:53 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 12:56 İHA