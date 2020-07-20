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Ekonomi Bir bardak çay fiyatına bir kilo vişne Yine hayal kırıklığına uğradılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir bardak çay fiyatına bir kilo vişne: Yine hayal kırıklığına uğradılar

Bir bardak çay fiyatına bir kilo vişne: Yine hayal kırıklığına uğradılar

Kütahya’da vişnenin toptan kilo fiyatının 2 TL olması üreticileri zor dudumda bıraktı. Hayal kırıklığına uğradığını belirten vişne üreticisi Ali Çakal, "Vişnenin toptan kilo fiyatı 5-6 yılda sadece 50 kuruş arttı. Giderlerimiz ise yüzde 500’ün üzerinde arttı. Bu yıl vişneyi toptan 2 TL’ye satabiliyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ali Çakal
Ali Çakal

Kütahya’da vişnenin toptan kilogram fiyatı 2 liraya kadar düştü. Üreticiler, vişne toplayan bir işçinin günlük 70 lira aldığını belirterek, gübre, mazot ve tarım ilacı almakta güçlük yaşadıklarını, vişnenin toplanması sırasında işçilik masrafının ürün fiyatının ancak karşılık geldiğini belirtti.

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Kütahya merkez Çamlıca köyünde 30 yıldır vişne üreticiliği yapan Ali Çakal, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Vişnenin toptan kilo fiyatı 5-6 yılda sadece 50 kuruş arttı. Giderlerimiz ise yüzde 500’ün üzerinde arttı. Bu yıl vişneyi toptan 2 TL’ye satabiliyoruz. Bir kilo vişnenin fiyatı, bir bardak çay fiyatına eşit. Bir kilo vişneden yaklaşık 20 bardak suyu çıkar. Vişne üreticisi yine hayal kırıklığına uğradı."

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Ali Çakal, pazarlarda ise vişnenin kilosunun 4-5 TL’den satıldığını ifade etti.

Kütahya il genelinde yaklaşık 5 bin ailenin yıllık 40 bin ton civarında vişne ürettiği belirtildi.

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