Bir milyon adet artık normal

Hyundai en büyük modeli olan Santa Fe’yi yenileyerek Türkiye’de satışa sundu. İzmir’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye otomotiv pazarının artık 1 milyonun altına düşmeyeceğini belirten Berkel, doğal olarak büyüme gerçekleştiğini belirtti.

YIL SONUNDA 1,1 MİLYONU GÖRÜRÜZ

Satışların bu şekilde devam etmesi halinde yıl sonunda 1,1 milyon adedin görüleceğini vurgulayan Hyundai assan Genel Müdürü, “Ocak ayı başında sorsalardı muhtemelen 1 milyonluk bir pazar düşünmezdik ama şunu düşünüyorum, herhalde artık Türkiye otomotiv pazarı doğal olarak büyüyor. Genel anlamda baktığımız zaman beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti pazar. Yani tabii nüfus da artıyor. Ona göre alım dengeleri de değişiyor. Bence artık 600-700 binlik satış rakamları Türkiye için bu dönemde çok düşük rakamlar. O yüzden konuşacaksak bundan sonra 800-900 bin adetleri milyonu konuşacağız gibi gözüküyor” diye konuştu.

KAMPANYALAR ERKEN GAZA BASTI

Bu yılın 8 aylık dönemini satış trendi açısından iki perspektifte değerlendirdiğini belirten Murat Berkel, "Birincisi, seçim öncesi bir hareketlilik her zaman oluyor piyasalarda. Bir de bu yeni regülasyona GSR 2 regülasyonuna geçerken biliyorsunuz 7 Temmuz'dan sonra özellikle ithal araçlarda eskiden bir yıl süre verirler tüm araçlarda. Bu sene bu kalktı ve o ondan dolayı da birçok marka ellerindeki aracı eritmek için daha yüksek kampanyalar yaptı. Bu da bir hareket getirdi" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİDE ÇOK İYİYİZ

Elektrikli otomotiv pazarına da değinen Berkel, "Biz 3 elektrikli model satıyoruz. Türkiye'de. ÖTV’ye uygun donanımla fiyat açısından rekabetçi bir konumdayız. Geçen ay 602 tane elektrikli araç sattık. Elektrikli araç pazarında segment payımız yaklaşık yüzde 10'lara geldi. Yıllık bazda da 2 bin 762 elektrikli araç sattık. Şu anda elektrikli toplam pazardaki payımız yüzde 6,7. Eleketrikli araç satışında gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum" şeklinde ifade etti.

ÇİNLİLER FİYATTA ÇOK AGRESİF

Çinili markalar konusunda rekabet konusunda bir zorluk hissetmediklerinin altını çizen Berkel, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz marka olarak tabii uzun yıllardır Türkiye otomotiv pazarındayız. Bu yıl 38 bin 500 yüz araç sattık. Bunun yaklaşık 23 bini yerli. Bizim toplam satışlarımızın yüzde 60’ı yerli. Biz gücümüzü yerli üretimden alıyoruz ve bunu da almaya devam edeceğiz. Çin markalarıyla rekabet konusunda öyle bir kaygımız veya endişemiz olmadı. Ama dediğim gibi fiyat anlamında çok agresifler ve devlet tarafından bir takım değişik aksiyonlar da alındı bununla ilgili."

4 MİLYON LİRAYA 4X4’LÜK SANTA FE

Hyundai'nin 24 yıl önce satışa sunduğu Santa Fe modeli, 2023'te beşinci nesliyle tekrar SUV dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Hyundai, Santa Fe modelini Türkiye'de satışa sundu. Benzinli Turbo 1.6 litrelik hibrit modeli 3 milyon 995 bin liradan satışa sunuldu. Hyundai’nin H logosunun sıklıkla yer aldığı yeni Santa Fe, Türkiye'de 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Yeni Santa Fe, düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 1.49 kWh'lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine ediliyor. Böylelikle 215 beygir güç üreten hibrit otomobilin maksimum torku ise 367 Nm. Yeni Santa Fe, 0'dan 100 kilometre hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 7.3 litre yakıt tüketiyor.







