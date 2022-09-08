Borçlanma faizi %11,7’ye geriledi

Küresel çapta devam eden risklere karşın yurt içi varlıklar pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Türkiye’de uygulanan destekleyici para politikası ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler Hazine’nin borçlanma maliyetini iyice aşağıya çekti. Bu kapsamda Türkiye'de 10 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi, son altı ayda yüzde 28’den yüzde 11’e geriledi.

İYİLEŞME 5 AYDIR SÜRÜYOR

Mart ayında, yüzde 28,56'yı gören uzun vadeli gösterge tahvilinin bileşik faizi, arka arkaya 5'inci ayı da düşüşle kapattı. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, yüzde 11,76 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kısa vadeli gösterge tahvilinin bileşik faizi de haziran ayında yüzde 28,28 ile gördüğü yılın en yüksek seviyesinden düşüşe geçerek yüzde 13,72'e kadar geriledi. Kısa vadeli gösterge tahvilinin bileşik faizi böylece Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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ABD VE İNGİLTERE’DE MALİYET ARTIYOR

Yıl başından bu yana bakıldığında; Türkiye'de uzun vadeli tahvilin bileşik faizinde yaklaşık 13 puanlık, kısa vadeli gösterge tahvilinin bileşik faizinde ise yaklaşık 10 puanlık düşüş kaydedildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,35 ile 16 Haziran'dan, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,11 ile Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.