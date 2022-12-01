Ekonomi Borsa İstanbulda tarihi gün 5 bin puanı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'da tarihi gün: 5 bin puanı aştı

Borsa İstanbul yükseliş serisine devam ediyor. BİST 100 endeksi güne alıcılı başladı ve tarihinde ilk kez 5 bin puanı aştı. Endeks 68,66 puan artışla 5046,30 puandan açıldı.

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Borsa İstanbulda tarihi gün: 5 bin puanı aştı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,66 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile elektrik oldu.

KAPANIŞ REKORU KIRDI

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,3 artarak 4.977,64 puanla kapanış rekoru kırmıştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

  • Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Borsa'da tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
EKONOMİ
Borsa'da tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

TCMB TOPLANTI ÖZETİNİ TAKİP EDECEK

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 5.000 ve 4.950 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul'da tüm zamanların en yüksek kapanışı
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Borsa İstanbul'da tüm zamanların en yüksek kapanışı
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