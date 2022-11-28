Ekonomi Borsada tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa'da tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 kazançla 4.923,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.970,36 puana taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Borsada tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsa İstanbul (Arşiv)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,53 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile madencilik oldu.

  • Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü piyasası verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olduğuna işaret eden analistler, halihazırda bankanın politika faizini 50 baz puan artırmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal verildiğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve ABD'de tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.830 ve 4.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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