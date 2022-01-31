Ekonomi Bu yaz Rus turist yağacak Rezervasyonlarının yüzde 70inden fazlası Türkiyeye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu yaz Rus turist yağacak: Rezervasyonlarının yüzde 70’inden fazlası Türkiye'ye

Türkiye, erken rezervasyonlarda Rus turistlerin en popüler destinasyonu olmayı sürdürüyor. Yaz sezonu için yapılan satışlar belli oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Bu yaz Rus turist yağacak: Rezervasyonlarının yüzde 70’inden fazlası Türkiyeye
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Rus turistler, yaz tatili rezervasyonlarını şimdiden yapmaya başladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı (ATOR) Maya Lomidze, tur satışlarına ilişkin son durumu paylaştı.

REZERVASYONLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TÜRKİYE'YE YAPILDI

Lomidze, 2022 yazı için tüm tur rezervasyonlarının yüzde 70'inden fazlasının Türkiye'ye gerçekleştirildiğini söyledi.

Lomidze, "Türkiye, erken rezervasyon kampanyasının bir parçası olarak en popüler yabancı destinasyon oldu. 2022 yazı için tüm satışların yüzde 70'inden fazlası bu ülkeye yapıldı." dedi.

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2021'DE EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN GELDİ

TASS'ın haberine göre, gelecek yaz için tur operatörleri ile erken rezervasyonlar, geçen yıl 1 Ekim'de başladı.

Öte yandan 2021 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke, 4 milyon 694 bin 422 kişi ile Rusya oldu.

Rusya'yı 3 milyon 85 bin 215 ile Almanya ve 2 milyon 60 bin 8 ile Ukrayna takip etti. Ukrayna'nın ardından ise Bulgaristan ve İran geliyor.

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