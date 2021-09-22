Ekonomi Büyüme tahminini yüzde 8,4e çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyüme tahminini yüzde 8,4'e çıkardı

OECD, Türkiye’nin 2021 ve 2022 yılları için büyüme, enflasyon ve çekirdek enflasyon tahminlerinde revizyona gitti. Büyüme tahminini yüzde 5,7’den yüzde 8,4’e çıkartırken, enflasyon öngörüsünü yüzde 17,8’e çıkardı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Büyüme tahminini yüzde 8,4e çıkardı​
Fotoğraf: Arşiv

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7’den yüzde 8,4’e çıkardı. Kurum, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 17,8’e yükseltti. 2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,4’ten 3,1’e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8’den 15,7’e çıkardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini Eylül ayında yayımladığı raporla yüzde 7,9’dan yüzde 9,2’ye çıkarmıştı.

NOTÇULAR ARTIRIMA GİTTİ

  • Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6’lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin yüzde 6,3 büyüyeceğini öngörmüştü. OECD raporunda, arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Euro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkarmıştı.
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