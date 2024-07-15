BYD’nin arkasından başkaları da gelecek

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Türkiye’de 50’inci yılını üyelerin ve otomotiv gazetecilerinin katıldığı gala yemeğiyle kutladı. Gala öncesi otomotiv basınının sorularını cevaplayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, BYD’nin yatırımını da değerlendirdi.

YENİ MARKALARIN YOLU AÇILMIŞ OLDU

BYD yatırımının Türkiye’deki diğer oyuncular için iyi olduğunu ifade eden OSD Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Rekabet bütün oyuncuları dinç tutacak. Çin’den belli bir teknoloji transferi de ülkeye gelecek. Bu yatırım hükümetin koyduğu vergilerin de doğru olduğunun bir göstergesi. Çünkü bir yerde yatırımı hızlandıran bir şeye dönüştü aslında yani yüzde 10 olan gümrük vergisine konulan yüzde 40 ek yükümlülükler yatırım yapma kararlarını da hızlandırdı. BYD’nin arkasından başka oyuncular da gelebilirler. Pazarı biz biraz daha büyütebilirsek aslında çok oyuncu zaten gelmeye doğru hareket edecek. Çinli araçlara konulan ek vergiler yüzde 20-30 arasında zam olarak yansır. Pazarın küçülmesi yönünde de bir miktar etkisi olabilir. ”

Cengiz Eroldu

YERLİ ARAÇ SATIŞI YÜZDE 32’YE DÜŞTÜ

İç piyasadaki satış rakamlarına da değinen Eroldu, “Yerli payına baktığımız zaman, toplam taşıt araçlarında geçen senenin yüzde 39’undan bu sene 32’ye geriledik. Biz en son 2016 yılında yüzde 33 ile kapatmışız. Daha sonra hızla artan, özellikle ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeler sonrasında, yerli sanayiyi koruyan bu düzenlemelerle yüzde 44, 46, 45’lere kadar çıktı. Otomobilde yerli payımız yüzde 30 gerçi, o da toplam taşıt araçlarına paralel bir seyir izliyor. Sektör olarak bu senenin ilk 5 ayında da 2 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Bu yıl ihracatımız yine paralel bir şekilde 1 milyon 70 bin-1 milyon 120 bin adet olacak. Yani ihracat tarafında ilk 6 ayda yüzde 3 küçülmemize rağmen yine yılı yüzde 5 ile 10 arasında artışla kapatmayı öngörüyoruz. Toplam üretimimizde de iç piyasadaki yerli üretimin pazar payı kaybetmesinden dolayı bir miktar daha kötümseriz. Burada da 2024 yılını 1 milyon 450 bin- 1 milyon 500 bin eşiğinde kapatacağız” açıklamasını yaptı.

50 YILDA19 MİLYON OTOMOTİV İHRAÇ ETTİK

Türk otomotiv sanayisinin 50 yılda 32 milyon adet araç ürettiğini, bunun 19 milyonunun otomobil kalan 11,5 milyonunun ticari araç olduğunun altını çizen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Toplamda 19 milyon araç Türkiye’den ihraç edilmiş. Bunun 12 milyonu otomobil, 7 milyonu ticari araç oldu. Kuruluşundan bu yana otomotivin kapasitesi 14 kat artarak 2 milyonun üzerine ulaştı. Son 10 yılda 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Aynı dönemde 250 milyar dolarlık ihracatın yanında 65 milyar dolar cari fazla verdi. Otomotivin doğrudan 60 bin dolaylı 550 bin kişilik istihdamımız var” şeklinde konuştu.

BYD TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,8 MİLYAR AVROYU BULUR

BYD’nin yapacağı üretimin elektrikli veya hibrit olması halinde tahmini ciro büyüklüğünü açıklayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Tanesi 25 bin avrodan iç pazar için cirosal etkisi 1,3 milyar avro yapar. Toplamda ise 3,8 milyar avro cirosal değer oluşturur” değerlendirmesinde bulundu.







