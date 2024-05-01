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Ekonomi

Çalışma derbisinde 'dostluk' kazandı

Çalışma hayatı 1 Mayıs öncesi yeşil sahada buluştu. Memur-Sen, Hak-İş, Kamu-Sen, Türk-İş’ten temsilcilerinin yer aldığı Emek Spor ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bakanlık bürokratlarının bulunduğu Dayanışma Spor arasında yapılan futbol maçı 7-7 berabere bitti. Yeni Şafak muhabiri Mehmet Güney’in de forma giydiği maçta Bakan Işıkhan bir gol attı. Kırmızı formalı Emek Spor’un formasında “Alınteri kutsaldır”, beyaz formalı Dayanışma Spor’un formasında ise "Emek kutsaldır" ifadeleri yer aldı.

Mehmet Güney
13:28 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak muhabiri Mehmet Güney’in de forma giydiği maçta Bakan Işıkhan bir gol attı.
Yeni Şafak muhabiri Mehmet Güney’in de forma giydiği maçta Bakan Işıkhan bir gol attı.

Dayanışma Spor’da Bakan Işıkhan’ın yanı sıra Bakan Yardımcıları Faruk Özçelik, Ahmet Aydın, Lutfihak Alpkan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, sendika temsilcileri, bakanlık bürokratları, kamu ve işçi çalışanları, basın mensupları forma giydi. Emek Spor ise HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, sendika temsilcileri, basın mensuplarından oluştu.

MASADA DEĞİL YEŞİL SAHADA

Asgari ücret pazarlığında masada karşı karşıya gelen taraflar bu kez yeşil sahada mücadele etti. Karşılaşma renkli diyaloglara da sahne oldu. HAK-İŞ Başkanı Arslan skoru "Karşımızda devlet vardı beraberlik iyidir" sözleriyle değerlendirirken uzun boylu olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a da defans görevi verildi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, "Yaşımız 60'ın üzerine çıktı, 20 senedir ayağımıza top değmemişti. Bugün halı sahaya çıktık, centilmence bir mücadele verdik" derken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise centilmenlik maçı yaptıklarını ve bunun çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan organizasyon için, "Çok güzel bir futbol oldu, kalitesi yüksek oldu. İnşallah gelecek yıllarda da her Çalışma Meclisinde hatta 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs'tan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Dayanışmanın, birlikte olmanın güzelliği burada. 7-7 bitti maç ama keyfi ve doyumu çok fazlaydı. Futbolun da ne kadar zor olduğunu gördük" dedi.

#1 Mayıs
#Memur-Sen
#Hak-İş
#Kamu-Sen
#Vedat Işıkhan
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