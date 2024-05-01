Çalışma derbisinde 'dostluk' kazandı

Asgari ücret pazarlığında masada karşı karşıya gelen taraflar bu kez yeşil sahada mücadele etti. Karşılaşma renkli diyaloglara da sahne oldu. HAK-İŞ Başkanı Arslan skoru "Karşımızda devlet vardı beraberlik iyidir" sözleriyle değerlendirirken uzun boylu olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a da defans görevi verildi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, "Yaşımız 60'ın üzerine çıktı, 20 senedir ayağımıza top değmemişti. Bugün halı sahaya çıktık, centilmence bir mücadele verdik" derken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise centilmenlik maçı yaptıklarını ve bunun çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan organizasyon için, "Çok güzel bir futbol oldu, kalitesi yüksek oldu. İnşallah gelecek yıllarda da her Çalışma Meclisinde hatta 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs'tan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Dayanışmanın, birlikte olmanın güzelliği burada. 7-7 bitti maç ama keyfi ve doyumu çok fazlaydı. Futbolun da ne kadar zor olduğunu gördük" dedi.