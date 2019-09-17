Ekonomi Cezeri görücüye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Cezeri' görücüye çıktı

Cezeri Uçan Araba, TEKNOFEST İstanbul'da sergilenmeye başlandı. Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, "Büyük havacılık firmalarının ürettiği teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) önümüze koyduğu vizyonla, özverili bir çalışma sayesinde 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladık. Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçan arabası Cezeri
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçan arabası Cezeri

Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Cezeri Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, yaptığı açıklamada, büyük havacılık firmalarının ürettiği bir teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) ortaya koyduğu proje vizyonuyla, özverili bir çalışma göstererek 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladıklarını bildirdi.

"Kentsel taşımacılığa yön verecek"

Yağcı, şu anda Cezeri'nin tek kişilik taşıma yapabildiğini, ilerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişi için taşıma yapabileceğini belirterek, "Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

AA
Cezeri yoğun ilgi gördü.

Gelecek dönemde Cezeri'nin hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön vereceğini ifade eden Yağcı, yakın zamanda aracı bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracaklarını söyledi.

Yağcı, Cezeri'nin bugünün değil, yarının teknolojisi olacağını da sözlerine ekledi.

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